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Командир спецназа «Ахмат» генерал Апти Алаудинов дал понять: версия о «заманивании элиты ВСУ в Курскую область и её плановое перемалывание там» – неправда.

В эфире телеканала НТС Алаудинов признал: прорыв врага не смог быть остановлен, а выбить противника не удалось так быстро, как хотелось, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думали, что больше никогда не повторится такая тяжёлая ситуация, как во Вторую мировую войну. Враг – тот же самый фашист, такая же техника с крестами, которые пришли спустя 80 лет захватывать нашу родную землю», – отметил он.

По словам командира, оккупация Курщины долгое время была самой больной темой.