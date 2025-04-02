«Будьте любезны и не торопитесь»: дипломатия Трампа увязла в украинском болоте

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Американское издание The Wall Street Journal анализирует нынешнюю пробуксовку мирных переговоров по Украине и приходит к слежующему выводу, вынесенному в заголовок материала: «Россия и Украина используют схожую тактику в отношениях с Трампом — будьте любезны и не торопитесь».

«Стремление президента Трампа к быстрой дипломатии для прекращения конфликта на Украине сталкивается с медленным подходом Москвы и Киева. Россия тянет время, наращивая свои достижения на поле боя и добиваясь максимальных уступок на переговорах. При этом Москва все время настаивает, что хочет мира. С другой стороны, быстро согласившись на американские предложения о прекращении огня, Украина также не горит желанием подписывать масштабную экономическую сделку, предложенную Белым домом, которая передаст США значительный контроль над природными богатствами страны. Публично заявляя о готовности заключить сделку, Киев пытается выиграть время, чтобы улучшить условия. Похоже, обе стороны рассчитывают, что терпение Трампа по отношению к другой стороне закончится первым», – говорится в публикации.

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В оезультате, как призналась пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп сегодня разочарован и Путиным, и Зеленским.

Владимир Зеленский проявил гибкость и готовность пойти навстречу Трампу, говорит бывший посол США на Украине Джон Хербст, «но он не собирается отдавать в залог будущее своей страны в вопросе критически важных минералов и углеводородных ресурсов».

В отношении Владимира Путина Хербст куда более критичен. По его мнению, российский президент строит для Трампа «потемкинскую деревню»:«Какие бы жесты он ни делал по отношению к Трампу — все это показуха», — убеждает он.

Дипломатическое маневрирование России и Украины отражает их попытки удержать Трампа на своей стороне, не соглашаясь полностью на его требования, считает издание.

«Украина хочет закончить конфликта, не капитулируя перед Россией и не отказываясь от своей экономической независимости в пользу США. Россия хочет доминировать над Украиной и не допустить ее интеграции с Западом и считает, что она одерживает верх в трехлетнем конфликте», – так описывает газета мотивации сторон в затягивании переговоров.

Киеву остается только надеяться, что со временем администрация Трампа потеряет терпение по отношению к Путину, считает бывший посол США в Польше, а ныне научный сотрудник близкого к Демпартии США Атлантического совета Дэниел Фрид.

«Время может сработать на пользу Украине, если Трамп по-прежнему хочет заключить сделку быстро, а Путин является препятствием. Если Трамп решит, что его обманывают, он может отреагировать плохо», — добавил экс-дипломат.

Впрочем, не исключен и другой вариант: разочарованный в том, что с наскока урегулировать конфликт не вышло, Трамп просто охладеет к периферийной для его повестки украинской теме и переключится, например, на Гренландию. Предварительно списав Украину с американского баланса на европейский и оставив воевать с РФ при поддержке одного лишь ЕС. Как говорится, если украинцы так хотят умирать и дальше – не вопрос. Но только не на деньги американских налогоплательщиков.