Британская разведка настраивает против России Южный Кавказ
Пока Дональд Трамп ведет разговоры о мире, британцы настраивают против России ее соседей.
Об этом в эфире канала «День центр» заявил журналист, военно-политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Что сейчас происходит? Нам на скрипке красивую мелодию играет «Мир, мир, мир», одновременно с этим происходит дальнейшая «натизация» Южного Кавказа в непосредственной близости от наших границ при очень воинственной риторике со стороны Баку, относительно Армении и Зангезурского коридора. И в данном случае у меня только один интерес – не за азербайджанцев, не за армян, а за мир, за сохранение наших военных баз в качестве гаранта мира на Южном Кавказе», – сказал Артамонов.
«А я хорошо вижу, что постоянно идёт сползание к логике выживания русских. Заметьте, это я корректно говорю, могу просто открыть газеты Южного Кавказа и почитать вам, в каких выражениях там про это дело говорится. Отнюдь некорректно в плане нас с вами, россиян. А за всем за этим стоит британская разведка, то самое МИ-6», – подытожил эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: