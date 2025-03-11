Британская разведка настраивает против России Южный Кавказ

Владимир Гладков.  
11.03.2025 11:19
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Дзен, Кавказ, Политика, Россия, Спецслужбы


Пока Дональд Трамп ведет разговоры о мире, британцы настраивают против России ее соседей.

Об этом в эфире канала «День центр» заявил журналист, военно-политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока Дональд Трамп ведет разговоры о мире, британцы настраивают против России ее соседей. Об...

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«Что сейчас происходит? Нам на скрипке красивую мелодию играет «Мир, мир, мир», одновременно с этим происходит дальнейшая «натизация» Южного Кавказа в непосредственной близости от наших границ при очень воинственной риторике со стороны Баку, относительно Армении и Зангезурского коридора. И в данном случае у меня только один интерес – не за азербайджанцев, не за армян, а за мир, за сохранение наших военных баз в качестве гаранта мира на Южном Кавказе», – сказал Артамонов.

«А я хорошо вижу, что постоянно идёт сползание к логике выживания русских. Заметьте, это я корректно говорю, могу просто открыть газеты Южного Кавказа и почитать вам, в каких выражениях там про это дело говорится. Отнюдь некорректно в плане нас с вами, россиян. А за всем за этим стоит британская разведка, то самое МИ-6», – подытожил эксперт.

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