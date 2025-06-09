Бомбы, ракеты, мины и беспилотники – Украина стала военным полигоном в режиме реального времени

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Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ) пишет, что Украина в ходе боевых действий «проявляет себя как большая военная лаборатория».

«Ни одна армия НАТО, ни одна оборонная компания в Европе или США не имеет такого опыта. Все они учатся у Украины. Инновации стали одним из важнейших факторов на поле боя. Вдоль 1200-километровой линии фронта технический прогресс идет все быстрее. Как быстро меняются оружие и стратегии. И какова реальная стоимость дорогостоящих истребителей и танков — в некоторых случаях она равна нулю», – говорится в публикации.

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Период между появлением отдельных поколений оружия, который раньше измерялся десятилетиями, сегодня составляет всего несколько месяцев, а то и меньше:

«Как только одна сторона внедряет новую технологию — дрон, высокоточное бомбометальное устройство или электронная глушилка — другая сторона занята разработкой контрмер. Как только контрмера появляется, первая сторона приступает к работе над контрконтрмерой. И так далее, все быстрее и быстрее. Украинские и российские эксперты по вооружениям стремятся опередить друг друга и обеспечить себе преимущество, которое, как они надеются, будет долговечным. Только для того, чтобы обнаружить, что это преимущество опять не сохраняется», – добавляет издание.

Самуэль Бендетт, военный аналитик из центра CNA в Вирджинии, говорит, что в войне на Украине «каждые две недели-три месяца» появляются новые поколения технологий.

«Это быстро. Подумайте, что новейший стелс-истребитель ВВС США, F-35 от Lockheed Martin, впервые поднялся в воздух в 2006 году и до сих пор проходит испытания. Инженеры продолжают совершенствовать его конструкцию. Более старые виды оружия, которые используются и продаются такими странами, как США, которые сами не вели крупных войн против высокотехнологичного противника на протяжении нескольких поколений, проходят десятилетия разработки. Ни Украина, ни Россия не находятся в том роскошном положении, чтобы ждать так долго», – говорит он.

«Продолжительность цикла разработки зависит от сложности целевой технологии», — объясняет Сергей Лавров, из киевской компании Kvertus, занимающейся беспилотниками и электронной войной.

По словам Лаврова, разработка новой системы управления для ударного беспилотника займет не более нескольких недель. Разработка нового метода подавления этой новой системы может занять «от одного до нескольких месяцев». Таким образом, разработчик дронов может иметь преимущество, но оно невелико.