Больше не гегемон: Украина обьявила о желании отвязать свою валюту от доллара

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Украина думает над отказом от привязки своей национальной валюты гривны к доллару США и возможнную переориентацию на евро на фоне разрушения глобальных торговых цепочек и углубления экономической интеграции с Европой.

Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный в эксклюзивном интервью агентству Reuters.

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«Потенциальное вступление в Европейский Союз, укрепление роли ЕС в обеспечении наших оборонных возможностей, большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации глобальной торговли обусловливают необходимость пересмотреть, не стоит ли выбрать евро эталонной валютой для гривны вместо доллара США», – отметил Пышный.

«Транзакции в долларах США и дальше доминируют во всех сегментах валютного рынка Украины, хотя доля евровалютных операций в большинстве сегментов уверенно растет», — добавил Пышный.

Пышный считает, что приближение к Европе и экономическая нормализация помогут росту ВВП Украины слегка ускориться до 3,7–3,9 % в течение следующих двух лет, хотя динамика будет в значительной степени зависеть от войны.

«Быстрое завершение войны было бы безусловно положительным сценарием с хорошими экономическими последствиями, если оно будет сопровождаться гарантиями безопасности для Украины. Однако следует отдавать себе отчет, что экономические выгоды от окончания войны могут оказываться медленно», — констатировал он.

Чтобы профинансировать войну, Украина рассчитывает на 55 млрд. долларов помощи в этом году: эти средства будут покрывать дефицит бюджета и будут отложены в резерв для будущих лет, когда объемы поддержки, вероятно, уменьшатся.

«Мы прогнозируем, что Украина получит около 17 млрд USD в 2026 году и 15 млрд USD в 2027-м» , – сообщил Пышный.

Агентство отмечает, что курс евро/долларна Украине быстро и постоянно растет, а вместе с ним обесценивается гривна по отношению к евро. Пока никто в Киеве не может сказать, сколько времени будет продолжаться этот процесс и на каком уровне остановится.

Украина ввела гривну в 1996 году и на протяжении десятилетий использовала доллар в качестве базовой валюты, напоминает агентство. Сразу после начала войны в феврале 2022 года центральный банк ввел контроль за движением капитала и привязал гривну к официальному курсу около 29 за доллар США. Украина была вынуждена провести девальвацию позже из-за накопления фискальных дисбалансов.

В октябре 2023 года центральный банк перешел от жесткой привязки к режиму управляемого обменного курса, который использует доллар США в качестве ориентира — показателя для измерения валютных интервенций и сглаживания колебаний обменного курса.

Хотя доллар до сих пор доминирует в международной торговле и составляет большинство мировых валютных резервов, во время президентства Дональда Трампа США развернули торговую войну, введя рекордно высокие тарифы, что побудило некоторых аналитиков сомневаться в будущей роли доллара как глобальной резервной валюты, отмечается в публикации.

С тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом, индекс доллара упал более чем на 9% по отношению к корзине основных валют, так как инвесторы сворачивают владение американскими активами.