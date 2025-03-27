Бои возобновятся с новой силой. Цель Англии – не дать Трампу наладить отношения с Россией – эксперт
Соблюдение 30-дневного моратория на обстрел энергоинфраструктуры должно больше беспокоить США, поскольку в интересах Европы нивелировать инициативы Трампа.
Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал политический обозреватель Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Будет все непросто. Я полагаю, что мы будем и дальше соблюдать нейтралитет в части ударов по энергосистеме, фиксировать все удары по нам и демонстрировать их для мирового сообщества. Сегодня на нашей стороне то, что США влезли в суть решения конфликта. И теперь, по сути, на американцах лежит вопрос контроля за взаимными ударами и их недопущением.
С другой стороны, я не исключаю, что в апреле будет обострение военной ситуации на территории Украины. Но это уже будет операция под названием «принуждение к миру». Будут «наглобриты» вмешиваться, будет часть европейских провокаторов влезать.
Потому что на самом деле Европа и Англия не хотят перемирия. Они будут провоцировать и управлять Зеленским, в подчинении которых он находится, в первую очередь для того, чтобы не просто воевать с Россией, а чтобы не дать Трампу наладить отношения с Россией», – считает он.
Эксперт уверен, что вопрос признания Крыма, Севастополя, Донбасса и Новоросси не будет предметом сделки.
«Формально у нас нет никакого соглашения с Украиной. Мы вели переговоры с американцами, и украинцы вели переговоры с американцами. Поэтому проблемы не на нашей стороне, вот почему Трамп так нервничает: ему нужно отвечать, а как на это ответить, он не знает.
Увы, он сегодня не настолько силён и не настолько управляет как Зеленским, так и Советом Европы, европейцами. Да, будет очень непростых несколько месяцев. Но в итоге никто нас не понудит, о чем уже неоднократно президент сказал, и наш министр иностранных дел Лавров: вопрос территориальных возможностей – это вопрос нашего конституционного права. А вот приобретение территорий, может даже в виде санитарных кордонов, вполне возможны», – заключил Колесниченко.
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