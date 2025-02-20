Отношения Украины с США портятся стремительно. Тезисы Трампа о Зеленском подхватывают не только лидеры мнений типа Такера Карлсона, но и достаточно серьезные мейнстримные СМИ Америки. Публикуем полный перевод нашумевшей колонки американского публициста Джона Мак Глионна на страницах издания The Hill под заголовком «Безумный король Киева: почему Зеленский не может позволить себе прекратить войну».

Не так давно Владимир Зеленский был комиком в Украине. Он зарабатывал на жизнь, играя вымышленного президента на телевидении . Затем, по иронии судьбы, он стал реальным. И прежде чем он успел привыкнуть к роли, история выкинула его на мировую сцену, превратив из посредственного артиста в международный символ сопротивления.

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За одну ночь СМИ превратили его в воплощение мужества, киевского Черчилля, человека, который отказался бежать, воина, противостоящего тирании.

Но что, если этот рассказ полностью ложный? Что, если Зеленский, вместо того, чтобы быть героем в этой истории, на самом деле является тем человеком, который не позволит войне закончиться — не ради блага своего народа, а потому, что мир означал бы его собственное падение?

Хороший лидер ставит выживание своей нации на первое место. Он знает, когда нужно сражаться, и, что еще важнее, он знает, когда нужно вести переговоры. Однако Зеленский ясно дал понять , что его власть зависит от войны и только от войны.

Неслучайно, что по мере того, как перспективы Украины на поле боя ухудшаются, солдаты дезертируют, а принудительный призыв превращается в нечто, напоминающее похищение людей, Зеленский снова продлил военное положение.

Никаких выборов. Никаких мирных переговоров. Никакого побега. Потому что если война закончится, то закончится и его президентство. И это, больше, чем что-либо другое, объясняет, почему война должна продолжаться.

Основные СМИ — особенно на Западе — не допускают нюансов. Мир должен быть простым и черно-белым: Путин — злодей, Зеленский — герой. Таковы рамки. Таков сценарий. Все, что выходит за рамки этой бинарности, — «пророссийская пропаганда».

Однако реальность — это не комикс; это не фильм Marvel. Зеленский — не какой-то святой солдат, защищающий демократию. На самом деле Украина едва ли вообще похожа на демократию.

После вторжения России в 2022 году Зеленский запретил несколько оппозиционных партий , запретил неугодные СМИ и отложил выборы, оправдывая это тем, что голосование в военное время «невозможно».

Невозможно для кого? Для солдат в окопах или для мирных жителей, которые сейчас живут по бессрочному военному положению?

Украина в отчаянном положении. Потери страны катастрофические. Людских ресурсов становится все меньше, поэтому Зеленский прибегнул к охоте на мужчин на улицах. Есть бесчисленные сообщения о том, как украинских мужчин вытаскивали из кафе и ночных клубов и бросали в фургоны, как преступников.

Военное положение означает, что выхода нет. Вы не можете покинуть страну. Вы не можете отказаться. Это не признак уверенного в себе правительства. Это поведение отчаянного режима, пытающегося удержать себя силой.

Война должна продолжаться. Это единственное, что удерживает Зеленского у власти. Если бы он назначил выборы, он, скорее всего, проиграл бы. Его поддержка падает . Чем дольше это тянется, тем очевиднее становится, что Украина не может победить — ни в каком значимом смысле. Сейчас не 2022 год. Оптимизм тех первых месяцев, когда мир верил, что Украина может дать отпор России, ушел.

Даже США, крупнейший сторонник Украины, медленно снижают поддержку, и инсайдеры в Вашингтоне признают, что полная победа Украины больше не является целью.

Сага Зеленского не нова. История полна лидеров, которые отказывались отступать, цепляясь за власть, даже когда их страны рушились вокруг них. Был Наполеон Бонапарт, который, приведя Францию ​​к катастрофе в России, мог бы смириться с неизбежным. Вместо этого он выбрал еще больше войны, втянув свою измученную нацию в дальнейшее кровопролитие перед своим окончательным изгнанием.

Совсем недавно Саддам Хусейн сохранял свою диктатуру долгое время после того, как Ирак был измучен санкциями и раздорами, управляя опустошенной страной, а не отказываясь от контроля. Муаммар Каддафи мог бы попросить убежища и спасти Ливию от кровавого краха, но его эго потребовало, чтобы он боролся до самого конца. Роберт Мугабе грабил Зимбабве, пока его народ голодал, растягивая свое правление на десятилетия, пока даже его собственная партия не смогла больше терпеть разруху .

Зеленский присоединяется к длинному ряду лидеров, которые ставят собственное благополучие выше благополучия своих стран. Это представляет собой патологическую форму эгоизма, когда самосохранение достигается любой ценой, даже если это означает, что умрут еще тысячи женщин и детей. И они умрут. Украину скармливают мясорубке. Однако, как ни странно, иллюзию нужно поддерживать.

И СМИ, всегда послушные, помогают продавать вымысел — неукротимый Зеленский, несокрушимая Украина, благородная борьба за демократию. Это чистая, простая история, которую легко усвоить и легко оправдать. Еще одна поставка оружия. Еще один пакет помощи. Еще одно продолжение катастрофического конфликта, который должен был закончиться давно.

Но объективная реальность не любит эмоционально заряженные повествования. Она холодна. Она жестока. И суровая правда такова: Украина проигрывает, а Зеленский делает все, чтобы она продолжала проигрывать.

Рациональный лидер увидел бы предзнаменование, столкнулся бы с неизбежным и сделал бы болезненный, но необходимый выбор в пользу переговоров — спасти то, что осталось, а не превратить страну в пепел.

Но Зеленский выбрал другой путь, по которому так часто шли люди, опьяненные властью и слепые к последствиям. И за это Украина будет истекать кровью — пока не останется крови, которую можно пролить.

От редакции «Политнавигатора»: Интересная смена акцентов. Теперь Зеенский для многих на Западе ассоциируется в одном ряду с признанными в тамошнем общественном мнении «патентованными злодеями». А ведь еще совсем недавно Путина с Гитлером сравнивали. Впрочем, пока что изоженная в этом материале точка зрения еще не стала мейнстримом. Но тенденция настораживающая для Киева.