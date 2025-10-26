Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина потерпит поражение только в том случае, если в противостоянии с Россией проиграет коллективный Запад.

Об этом на канале «Силиконовый занавес» заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я могу себе представить ситуацию, похожую на 1917 год, но мне много раз говорили люди, которые действительно знают Россию, что вы недооцениваете их готовность и способность терпеть лишения. Возможно, потому что у них этого не так много, я имею в виду, что их отправная точка настолько низка, что это не совсем то же самое, как если бы вы попросили лондонцев или жителей Вашингтона терпеть лишения. Трудно представить, что они будут это делать бесконечно, если только их не заставят это делать», – рассуждал американец.