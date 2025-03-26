Белый дом идет на выгодные России уступки – Хербст

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Условия перемирия в Черном море, о которых договорились ранее переговорщики США, России и Украины, больше выгодны России и позволяют ей восстановить доступ к мировым рынкам, закрытым из-за санкций.

Об этом в эфире Times Radio заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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