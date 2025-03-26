Белый дом идет на выгодные России уступки – Хербст

Анатолий Лапин.  
26.03.2025 12:26
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина, Экономика


Условия перемирия в Черном море, о которых договорились ранее переговорщики США, России и Украины, больше выгодны России и позволяют ей восстановить доступ к мировым рынкам, закрытым из-за санкций.

Об этом в эфире Times Radio заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Условия перемирия в Черном море, о которых договорились ранее переговорщики США, России и Украины,...

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«Прекращение огня на Черном море больше выгодно России, чем Украине. Удивительно, что Белый дом готов пойти на некоторые уступки России ради соглашения, которые в основном выгодны России.

И нет никаких сопоставимых уступок Украине со стороны США. Но что еще более удивительно, так это то, что русские хотят гораздо большего, чем уступки, о которых говорится в заявлении Белого дома. Они хотят отмены основных санкций, а не помощи США в страховании, в восстановлении доступа России к сельскохозяйственным рынкам. Поэтому русские, видя, что Белый дом готов пойти на уступки Москве, требуют еще больших уступок. Это не лучший вариант для США, это не поможет достичь стабильного мира», – заявил Хербст.

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