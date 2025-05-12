Беглый змагар: Количество иностранных лидеров в Киеве и Москве на 9 мая показало, кто кому верит

Всего пять иностранных лидеров, которые посетили Украину в период 9-10 мая, и то количество, которое приехало в Москву, само по себе говорит, кто кому верит в нынешнем конфликте.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бежавший из Белоруссии на Украину политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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