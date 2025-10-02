Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Своей слабостью и беззащитностью европейские страны якобы провоцируют Россию на начало войны.

Об этом в интервью польскому ТВ заявил бежавший на Запад олигарх-иноагент Михаил Ходорковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Польша сбила только 20% беспилотников. Украина показала, что может сбивать 80-90% беспилотников, залетающих на её территорию. Понятно, как это сделать, и какие нужны технические средства. Так почему Польша, граничащая со странами-участницами конфликта, оказалась не готова к атакам с территории Беларуси? Отправлять истребители в воздух против беспилотников – нелепо. Как и использовать зенитные ракеты», – рассуждал беглый преступник.