Бандит Ходорковский призывает ЕС срочно укреплять границу с Россией

02.10.2025 16:48
Своей слабостью и беззащитностью европейские страны якобы провоцируют Россию на начало войны.

Об этом в интервью польскому ТВ заявил бежавший на Запад олигарх-иноагент Михаил Ходорковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Польша сбила только 20% беспилотников. Украина показала, что может сбивать 80-90% беспилотников, залетающих на её территорию. Понятно, как это сделать, и какие нужны технические средства.

Так почему Польша, граничащая со странами-участницами конфликта, оказалась не готова к атакам с территории Беларуси? Отправлять истребители в воздух против беспилотников – нелепо. Как и использовать зенитные ракеты», – рассуждал беглый преступник.

«Потому что затраты с обеих сторон просто несопоставимы. Отсутствие на границе зенитных пулемётов и систем раннего оповещения – ребята, вы провоцируете Путина, заставляя его поверить, что Европа совершенно беззащитна.

Военная промышленность всего ЕС слабее российского ВПК по объёму производства. А европейские армии очень слабы. Если быть грубым, я бы сказал, что их вообще нет. И в ситуации, когда Америка отступает, это грозит европейским странам потерей суверенитета», – добавил он.

