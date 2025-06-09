Западные политики предпочитают не замечать многочисленных нарушений прав человека на Украине и фактически провозгласили происходящее там «ценностями ЕС».

Об этом на «Форуме будущего 2025» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В уставе ООН написано необходимо уважать права человека, независимо от расы, пола, языка и религии. Вы хоть раз слышали, чтобы западные страны, защищая правительство Зеленского, говорили о том, что там надо соблюдать права человека? Ни разу.

Хотя о какой бы стране Запад ни распространялся в публичном пространстве: Россия, Китай, Венесуэла, Иран, да любую назовите, даже Венгрия, Словакия теперь, права человека у них где-то на самом верху в числе претензий.

А на Украине – ничего подобного. Урсула фон дер Ляйен, Мишель, бывший глава Евросовета, ну и всякие прочие. Большинство европейских лидеров заявляют, что надо продолжать помогать Украине, чтобы она победила Россию. Потом после победила уже было, чтобы она не проиграла Россию. Сейчас уже нужно перемирие, чтобы восполнить поставки боеприпасов.

Но все они говорят, что Украина заслуживает нашей поддержки, потому что она защищает европейские ценности. Законы, истребляющие русский язык во всех сферах, и последние законы, по сути дела направлены на истребление канонической УПЦ, прямо нарушающей статью Устава ООН, оказывается, просвещенные Европой воспринимаются как борьба украинских нацистов за европейские ценности», – возмутился министр.