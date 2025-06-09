Бандеровская диктатура стала основной ценностью ЕС

Владимир Гладков.  
09.06.2025 15:54
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, Права человека, Россия, Украина


Западные политики предпочитают не замечать многочисленных нарушений прав человека на Украине и фактически провозгласили происходящее там «ценностями ЕС».

Об этом на «Форуме будущего 2025» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные политики предпочитают не замечать многочисленных нарушений прав человека на Украине и фактически провозгласили...

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«В уставе ООН написано необходимо уважать права человека, независимо от расы, пола, языка и религии. Вы хоть раз слышали, чтобы западные страны, защищая правительство Зеленского, говорили о том, что там надо соблюдать права человека? Ни разу.

Хотя о какой бы стране Запад ни распространялся в публичном пространстве: Россия, Китай, Венесуэла, Иран, да любую назовите, даже Венгрия, Словакия теперь, права человека у них где-то на самом верху в числе претензий.

А на Украине – ничего подобного. Урсула фон дер Ляйен, Мишель, бывший глава Евросовета, ну и всякие прочие. Большинство европейских лидеров заявляют, что надо продолжать помогать Украине, чтобы она победила Россию. Потом после победила уже было, чтобы она не проиграла Россию. Сейчас уже нужно перемирие, чтобы восполнить поставки боеприпасов.

Но все они говорят, что Украина заслуживает нашей поддержки, потому что она защищает европейские ценности. Законы, истребляющие русский язык во всех сферах, и последние законы, по сути дела направлены на истребление канонической УПЦ, прямо нарушающей статью Устава ООН, оказывается, просвещенные Европой воспринимаются как борьба украинских нацистов за европейские ценности», – возмутился министр.

«Комиссар Евросоюза по расширению сказала, что Украина выполнила все предварительные условия, необходимые для того, чтобы начинать переговоры о ее приеме в ЕС. Это цитата.

Поэтому стремление к тому, чтобы похоронить многополярность, да и вообще любое инакомыслие, как поступили с Румынией, Венгрией, Словакией, со всеми теми, кто думает о национальных интересах м– это не для Европейского Союза. Многополярность – это нечто другое, но она формируется, она будет формироваться независимо», – подытожил Лавров.

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