Арестович жалуется: Россия не оценила «миротворчество», а на Украине злорадствуют – «так тебе и надо, урод»

Внесенный в список экстремистов экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович обиделся, что после интервью израильской журналистке Ксении Собчак его объявили в международный розыск. Арестович пожаловался на то, что в интервью он выступал за примирение с РФ и уступку территорий.

Об этом он заявил в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Давайте посмотрим: символическое единство, совместный молебен об убиенных, признание взаимных ошибок, пересмотр всей системы отношений, создание системы арбитража, взаимное уважение к павшим, восстановление отношений. Нейтральный статус, отсутствие НАТО, возвращение к декларации независимости и конституции Украины, значительная часть территории, которую они хотели, как залог полной перезагрузки отношений. Что они делают? Они на следующий день этого человека, который проводил умозрительный эксперимент, объявляют в международный розыск… Они меня подали в международный розыск после того, как я предложил христианский выход из этой войны. Понимаете, да? В этом трагедия. Что нам говорят, когда мы к ним приходим: «О, пришли миротворцы – международный розыск». И мы возвращаемся к своим и говорим: «Вы знаете, ребята, не получилось». Они говорят: «Так вам и надо, уроды. Попытались продаться, сдаться в Москве, они вас международный розыск объявили. Ха-ха-ха-ха», – жалуется Арестович.

Обозреватель Юрий Баранчик поясняет, почему Москву не впечатлили рассказы Арестовича:

«Идеи, что ни говори, прекрасные. За исключением пары моментов. Во-первых, Арестович за последние 4 года себя зарекомендовал как великое трепло и флюгер. Слову которого верить, скажем так, опрометчиво».

Блогер Юрий Подоляка уточняет: