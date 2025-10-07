Американский эксперт: В Пентагоне саботируют поставки оружия Украине, ожидая заварушки вокруг Тайваня
США, хоть и заявили, что теперь будут продавать Европе оружие для Украины, но не успевают его производить. Кроме того, в Пентагоне много чиновников, которые предлагают не вооружать Украину, а накапливать средства у себя для дальнейшего противостояния наркокартелям и Китаю.
Об этом в рамках Трансатлантического форума заявила старший научный сотрудник признанного в России нежелательной организацией Атлантического совета Фрэнсис Беруэлл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Как вы знаете, мы больше не просто поставляем оружие Украине, мы хотим, чтобы европейцы покупали это оружие. В то же время есть проблемы с поставками из Америки. Производство отстает, поэтому даже если европейцы захотят купить какое-то из наших изделий, им придется долго ждать, а это не очень хорошо для украинцев.
Но я думаю еще важнее, кто принимает решения в Пентагоне. Там есть люди, которые не хотят, чтобы мы были в Европе или хотят, чтобы мы были там, но только в ограниченном смысле.
Они не хотят, чтобы американское оружие поступало в Европу, потому что считают, что его нужно накапливать для потенциального вторжения на Тайвань, если говорить прямо.
В ближайшие пару месяцев выйдет новая стратегия национальной безопасности. Судя по тому, что мы знаем из прессы, она будет сосредоточена на защите территорий США, так что возможно будет больше ударов по наркоторговле в Карибском бассейне, использование армии в США, как мы уже видели, и акцент на Китае», – заявила Беруэлл.
