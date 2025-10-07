США, хоть и заявили, что теперь будут продавать Европе оружие для Украины, но не успевают его производить. Кроме того, в Пентагоне много чиновников, которые предлагают не вооружать Украину, а накапливать средства у себя для дальнейшего противостояния наркокартелям и Китаю.

Об этом в рамках Трансатлантического форума заявила старший научный сотрудник признанного в России нежелательной организацией Атлантического совета Фрэнсис Беруэлл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.