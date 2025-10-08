Американский дипломат радуется: При Байдене такого не было. Трамп вовлекает НАТО в войну с Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Очередной американский политик попался на удочку российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Кузнецова, известных как «Вован» и «Лексус».

Они опубликовали видео своей беседы с экс-послом США на Украине Уильямом Тейлором, который был уверен, что разговаривает с бывшим главой МИД Украины Павлом Климкиным.

Дипломат начал с ответа на вопрос, готовы ли США предоставить Украине своих солдат в «в контексте некоего перемирия».

Он говорит, что нынешняя администрация обязалась предоставить авиаподдержку так называемой «коалиции желающих».

«И я знаю, что серьезные люди работают над этим», – сказал Тейлор.

По его словам, готовы разместить войска на Украине Франция, Великобритания, Эстония, к которым, возможно, присоединяться другие страны.

«И если американцы поддержат их авиацией, нам не нужно будет иметь войска на земле, нам не нужно размещать войска на Украине. Мы можем сделать это из Румынии, Болгарии, Германии», – считает экс-посол.

Он добавил, что над этим сейчас работают и Госдеп, и объединенное командование НАТО в Европе, обратив внимание, что такое на украинском направлении произошло впервые, заметив, что «Байден вообще бы этого не допустил».