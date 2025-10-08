Американские «Томагавки» не сделают погоду в войне, – полковник СБУ

Даже если Украина все-таки получит американские крылатые ракеты Tomahawk, их количество не позволит изменить ход конфликта и нанести России поражение.

Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил секретарь оборонного комитета Рады полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия использовала по Украине примерно 6,5-7 тысяч ракет. Украина, я не буду называть цифру, потому что у нас же в основном были не наши ракеты, это были ATACMS и Storm Shadow, но я скажу гораздо меньше, до тысячи — это точно.

Россия, выпустив эти примерно семь тысяч ракет, не смогла уничтожить ни наш оборонно-промышленный комплекс, ни нашу энергетическую инфраструктуру, ни сломать население, ни сделать так, чтобы армия капитулировала.

А теперь представьте, сколько нужно ракет, чтобы выпустить по Российской Федерации, хотя бы по европейской части, где находится большинство всех оборонно-промышленных комплексов, инфраструктурных, энергетических, критических объектов, чтобы Россия что-то почувствовала. Это довольно много.

И теперь вопрос, чтобы вы понимали, что такое, например, 50 ракет, 100 ракет. Это не те объемы, которые могут что-то изменить в этой войне… Плюс, крылатые ракеты, мы же понимаем, они сбиваются так же, как и мы сбиваем крылатые ракеты. Поэтому, еще раз, количество ракет. Если это будет за сотню, можно уже о чем-то говорить, о каких-то последствиях. Если меньше, ну что-то будет, но, я думаю, не вы, не мы этого не почувствуем», – заявил Костенко.