Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Устроенные Украиной и Британией теракты и обстрелы России не могли быть совершены без американских разведданных и оборудования.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военный эксперт Алексей Рамм, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«То, что американцы очень плотно работают [с британской разведкой], это секрет полишинеля. ну это такая достаточно известная история. В западных СМИ даже была утечка про секретный аэродром, на котором одновременно находятся отряды ГУР Украины и представители ЦРУ. С этого аэродрома осуществляется заброска диверсионно-террористических групп на территорию РФ. Также на нем ведутся испытания беспилотников. Американцы там очень плотно сидят», – сказал Рамм.

Он подчеркнул, что США не могут не быть замешаны в подготовке украино-британского теракта на «Турецком потоке»