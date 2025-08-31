Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Убитые украинским карателями дети Донбасса якобы были выдуманы российской пропагандой.

Об этом на форуме «Информационная война: от сопротивления к стойкости» заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наш враг в 2014 году когнитивно влиял на население оккупированных территорий. Первые полгода это даже очень хорошо у них работало. Вы должны помнить все эти истории о распятом мальчике в трусиках, Аллея ангелов, и так далее. Я во время обменов до сих пор слышу эти истории: «В конце концов, это ведь вы сделали в 2014, посмотрите на Аллею ангелов». Так нет ни аллеи, ни ангелов, но люди в это верят», – сказал Буданов.

Он обвинил во всём «российскую пропаганду» и возмутился, что у Украины не получается убедить население Донбасса в обратном.

«Эти истории про Аллею ангелов, распятого мальчика. Они осели в сознании, и ничего с этим уже не поделаешь. Это хороший пример правильной системы работы, хоть и против нас. Мы должны подходить к этому таким же образом», – добавил глава ГУР.

«Когда ВСУ освободят оккупированные территории, население тоже нужно будет когнитивно деоккупировать, поработать с их сознанием. Нужен системный подход. Мы создали разветвлённую сеть площадок, через которые мы можем доносить ту или другую информацию. И эти площадки останутся. И в контексте деоккупации территорий нужно понимать, что многие люди первое время будут выбирать канал «Россия 1» а не Интер». Нужно создавать площадки и для таких граждан, менять их мышление. Мы к этому готовимся», – подытожил военный преступник.

Напомним, Аллея ангелов – мемориальный комплекс в Донецке, посвящённый детям, убитым в ходе карательной операции ВСУ.