Аксёнов поблагодарил украинские гарнизоны в Крыму за правильную реакцию на внезапность Русской весны

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Украинские военные не допустили прямого боестолкновения в Крыму в 2014 году, за что им огромная благодарность.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всем, кто тогда носил оружие, кто носил форму хочется сказать спасибо, что они не допустили. Один выстрел, и ситуация могла развернуться, могла быть большая кровь. Понятно, что цели были бы достигнуты в любом случае, но вопрос цены стоял бы совсем по-другому. Просто, мы внезапностью, дерзостью и скоростью не дали опомниться. Я в часть приезжал сразу, им уже некуда было отступать. Так же в Севастополе мы с Олегом Евгеньевичем (Белавенцевым) 1 марта зашли непосредственно на территорию штаба ВМФ Украины на переговорный процесс. С нами еще Александр Викторович Витко (командующий ЧФ РФ) был. Мы втроём заходили прямо туда, без предупреждения, когда там было 2,5 тысячи офицеров. Говорили – сдавайтесь, давайте будем по-человечески формировать позицию. Они опешили от наглости – просто пришли и стояли на пульте центрального управления ВМФ Украины еще на тот момент. Мы не ждали приказов, не писали друг другу бумаги – мы действовали, исходя из ситуации. Внезапность была на нашей стороне», – подчеркнул Аксёнов.

С точки зрения силы, численное преимущество было у украинских войск: 20 тысяч ВСУ против 7 тысяч ВС РФ. И если бы развернулся полный силовой вариант, для прямого боестолкновения этого было недостаточно.