«Ждуниха» из Крыма получила 15 лет тюрьмы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

15 лет колонии и штраф в 100 тысяч рублей получила 28-летняя жительница Джанкойского района за шпионаж в пользу ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, «в марте 2024 года, будучи противницей проведения СВО», женщина стала по своей инициативе передавать украинской разведке фото объектов ПВО и военных частей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Скриншоты геолокаций с выделением участков месторасположений она направила куратору посредством мессенджера, за что получила порядка 15 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Действия «ждунихи» были пресечены сотрудниками ФСБ.