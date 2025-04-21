Зеленский ни за что не согласится на предложенный Трампом план – экс-генштабист ВСУ

Предложенный Дональдом Трампом мирный план юридически невозможно реализовать, пока на Украине действует военное положение.

Об этом на канале «Oboz» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предложение Трампа – это бред, но разберем по пунктам. Первое, отказ от вступления в НАТО – это значит изменения в Конституции Украины. Реально ли сейчас во время действия военного положения, даже имея 300 голосов народных избранников, внести изменения в нашу Конституцию? Нет, нереально. То есть этот вопрос снимается, как заранее нереализуемый.

Что касается создания буферной зоны вокруг Запорожской АЭС, это такая себе абсолютно нереализуемая история. С одной стороны, мы слышим заявления неких американских СМИ. Но сейчас США всячески дистанцируются от российско-украинской войны и точно не стремятся заводить свои войска на территорию, в частности, Энергодара, именно там находится Запорожська АЭС. Значит, не стоит рассматривать такой формат развития ситуации.

Что же касается других вариантов, которые были изложены в западных медиа, мол, уступки Украины относительно тех территорий, которые сейчас находятся под вражеской оккупацией, это так же нереально. Любой из украинских политиков никогда не согласится на такую сделку», – рассуждал Селезнев.