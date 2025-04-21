У Трампа хотят «нейтральную» ЗАЭС под контролем американцев и обещают России «процветание»

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Как пишет Wall Street Journal, США в рамках мирного соглашения по Украине предложили присвоить нейтральный статус территориям вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и передать их под контроль Вашингтона.

По словам конфидентов WSJ, представленных в материале в качестве «сведомленных американских чиновников», в случае реализации такого плана крупнейшая в Европе АЭС будет снабжать энергией как Украину, так и подконтрольные России новые регионы – бывшие украинские области, которые, как предполагается, Москва не вернет Киеву при заключении мира.

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Какие именно территории вокруг ЗАЭС могут быть обозначены как нейтральные, а также в каком формате может осуществляться контроль над ними и самой станцией, собеседники WSJ не уточнили. Также нет данных о том, кто в таком случае будет осуществлять управление ЗАЭС.

Отмечается, что еще в марте пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп предложил Украине передать в управление американцев атомные электростанции.

«Владение США этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры», — заявила тогда Левитт.

Владимир Зеленский позднее уточнил, что речь шла только о ЗАЭС. По данным Reuters, Трамп собирался обсудить контроль над этой станцией с президентом РФ Владимиром Путиным.

Британская Financial Times также подтвердила этот момент со ссылкой на свои источники – двоих высокопоставленных украинских чиновников. Последние утверждали, что в Белом доме рассматривают использование ЗАЭС для добычи редкоземельных металлов и других полезных ископаемых в Украине в рамках ресурсной сделки с Киевом.

Интересно, что вброс про ЗАЭС совпал с очередным резонансным постм Трампа в его личной соцсети Truth Social. В них Трамп пообещал России процветание, если Путин заключит соглашение по Украине уже на этой неделе

«Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку на этой неделе. После этого обе страны начнут вести большой бизнес с процветающими США, и заработают состояние», — написал. Глава Белого дома не уточнил, о какой «сделке» идет речь, и не привел никаких подробностей.

Перед этим, по данным Wall Street Journal (WSJ) и Bloomberg, администрация Трампа передала Украине и представителям ЕС предложения по прекращению войны с вариантами уступок России, о чем уже писал «ПолитНавигатор».

Согласно плану Трампа, Киев должен признать Крым российским и отказаться от вступления в НАТО. При этом боевые действия будут прекращены по линии текущего соприкосновения, а Россия передаст Запорожскую АЭС под контроль США.

Как подчеркнул один из источников WSJ, эти предложения — не единственный доступный вариант, поэтому Вашингтон ждет обратной связи от Киева. Ожидается, что украинские власти дадут ответ на встрече в Лондоне в конце недели.

После этого, как пишет WSJ, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может в четвертый раз посетить Россию, чтобы обсудить согласованный с Украиной и ЕС план с президентом РФ Владимиром Путиным.