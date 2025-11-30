Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Не сумев сменить патриотическую политическую элиту в Республике Сербской путем досрочных президентских выборов, Сараево и его западные кураторы продолжают пакостить лидеру боснийских сербов Милораду Додику.

Как известно, позиция его команды не позволяет Боснии вступить в НАТО и присоединиться к антироссийским санкциям. Кроме того, Додик ненавистен бошнякской элите Сараево и её западным кураторам по той причине, что не даёт создать унитарное государство с абсолютным доминированием мусульман-бошняков.

Не так давно за отказ признавать решения западного надсмотрщика – т.н. «Верховного представителя» (его кандидатура не прошла необходимого согласования в Совбезе ООН) суд БиГ осудил законно избранного президента Додика на год (тюремный срок впоследствии был заменён штрафом), вынудил уйти с поста президента сербского энтитета.

Лишив его президентского кресла и права занимать руководящие должности в течение шести лет, бошнякская элита хочет сместить Додика и с поста председателя правящего в республике Союза независимых социал-демократов (СНСД), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Накануне ЦИК Боснии и Герцеговины выступил с ходатайством об исключении Додика из реестра политиков, уполномоченных представлять определённые политические силы. Речь идёт о партии СНСД, которую он создал в 1996 году и возглавлял долгие годы.

Однако суд первой инстанции столицы Республики Сербской – Баня-Луки решил, что нет никаких правовых оснований для удаления Додика из этого реестра.

Но у Сараево есть ещё возможность подать апелляцию на этот вердикт – учитывая развитие ситуации, недруги сербов наверняка предпримут такой шаг.