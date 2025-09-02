За три года Запад так и не смог наладить массовое производство оружия – Онуфриенко

Максим Столяров.  
02.09.2025 17:16
  (Мск) , Москва
Просмотров: 175
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Страны Запада столкнулись с неспособностью массового производства оружия, потому что десятилетиями ВПК для них был бизнесом, а не жизненной необходимостью.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военно-политический эксперт Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«США столкнулись с истощением запасов тротила. Этот дефицит связан с тем, что каждый раз, когда США ввязываются в большую войну, как было в Афганистане, они сталкиваются с тем, что у них всё очень быстро исчезает.

Причина в том, что много десятилетий назад у ни расчёт был сделан на высокоточное оружие. Это был очень доходный бизнес, когда вместо большого количества снарядов, ты мог сделать одну ракету стоимостью в миллион, но зато она попадёт в монетку», – сказал Онуфриенко.

«Наделали высокоточных «Томагавков», но в ущерб производства дешёвых снарядов. Большинство частных заводов закрылись, не имея заказов, и теперь эту цепочку тяжело развернуть, потому что одни делают гильзы, другие пороха.

Собрать это всё воедино очень тяжело. Система раскручивается значительно дольше, чем я думал, за три года не развернулась. И сейчас говорят, что не хватает. В Германии открылся завод, снаряды будут производить, но через пару лет.

Западные непартнёры оказались реально не готовы к таким масштабам войны. А это ещё далеко не то, что было во Вторую мировую», – подытожил он.

