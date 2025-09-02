Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны Запада столкнулись с неспособностью массового производства оружия, потому что десятилетиями ВПК для них был бизнесом, а не жизненной необходимостью.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военно-политический эксперт Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«США столкнулись с истощением запасов тротила. Этот дефицит связан с тем, что каждый раз, когда США ввязываются в большую войну, как было в Афганистане, они сталкиваются с тем, что у них всё очень быстро исчезает. Причина в том, что много десятилетий назад у ни расчёт был сделан на высокоточное оружие. Это был очень доходный бизнес, когда вместо большого количества снарядов, ты мог сделать одну ракету стоимостью в миллион, но зато она попадёт в монетку», – сказал Онуфриенко.