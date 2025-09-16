«За 20 лет не могут свой кукурузник сделать» – Зюганов

Елена Острякова.  
16.09.2025 22:46
  (Мск) , Москва
Просмотров: 290
 
Tехнологии, Авиастроение, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Финансы


Все программы по авиации в России сорваны.

Об этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил сегодня с трибуны Госдумы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если посмотреть авиацию. Обратите внимание… У нас все программы по авиации от МС-21 до «Байкала» – сорваны. Сейчас направили проверить аудит, куда деньги делись. Мы же не проверяем толком.

За 20 лет не могут свой кукурузник сделать. Это проблема управления и ответственности», – сказал Зюганов.

Он также считает, что ключевая ставка ЦБ РФ завышена:

«17-20% никакая экономика не выдержит».

