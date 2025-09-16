«За 20 лет не могут свой кукурузник сделать» – Зюганов
16.09.2025 22:46
(Мск) , Москва
Все программы по авиации в России сорваны.
Об этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил сегодня с трибуны Госдумы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если посмотреть авиацию. Обратите внимание… У нас все программы по авиации от МС-21 до «Байкала» – сорваны. Сейчас направили проверить аудит, куда деньги делись. Мы же не проверяем толком.
За 20 лет не могут свой кукурузник сделать. Это проблема управления и ответственности», – сказал Зюганов.
Он также считает, что ключевая ставка ЦБ РФ завышена:
«17-20% никакая экономика не выдержит».
