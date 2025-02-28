Всё только начинается: враги Трампа превращают в «перемогу» провал Зеленского в Белом доме

Иван Добровольский.  
28.02.2025 23:27
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Изгнание Зеленского из Белого дома после перепалки и отмену сделки по редкозёмам европейские враги Трампа подают как несправедливость по отношению к Украине и как «достойное поведение» украинского президента. Телеграм-каналы «незалежной» даже трубят «незламну перемогу».

В поддержку просроченного высказались некоторые европейские лидеры, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Изгнание Зеленского из Белого дома после перепалки и отмену сделки по редкозёмам европейские враги...

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«Дорогой Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одни», – написал на платформе X Илона Маска премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Украина, Испания с тобой!», – пишет премьер Педро Санчес.

«Россия – агрессор, Украина – жертва. Мы должны уважать тех, кто боролся с самого начала», – высказался Макрон.

«Трамп и Вэнс устроили позорное шоу. Мне стыдно за такое поведение. США заслуживают чего-то лучшего», — вылез на публику бывший верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

«Как видно по украинскому сегменту ТГ, выступление Зеленского там описывают, как нереальную победу.

Не сломался, не прогнулся, никто не смеет так разговаривать с президентом Украины, кто такой этот Трамп вообще», – написал в ТГ журналист Андрей Медведев.

«Если мировая антитрамповская закулиса сделает ставку на Зеленского как на последний таран, то, вполне вероятно, что они же превратят его в сакральную жертву. Грохнут, а потом повесят на Трампа. Пригодится как пригодился во время первого импичмента», – сообщает корреспондент ВГТРК в США Валентин Богданов.

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