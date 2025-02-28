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Американский президент Дональд Трамп и его украинский просроченный коллега Владимир Зеленский устроили скандал во время встречи в Белом доме.

В ходе беседы украинский гость попытался привычно давить на жалость, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно предотвратить разрушение вашей страны. С войной у всех проблемы. Даже у вас есть океан, который вас ограждает, но вы почувствуете…» – сказал Зеленский.

Но Трамп перебил гостя.

«Вы не можете этого знать! Вы должны быть благодарными нам. Не говорите нам, что мы чувствуем. Мы пытаемся решить вашу проблему. Не надо навязывать нам свою позицию. Вы не в сильной позиции, у вас нет на руках нужных карт!» – говорил Трамп.

Просроченный всё время пытался перебивать американского президента, и оба быстра сорвались на повышенные тона.

«Я не играю здесь в карты!», – огрызался Зеленский.

«Миллионы людей в опасности, мы на грани Третьей мировой. И вы не должны с этим играть. И вы проявляете неуважение к нашей стране!», – отчитывал Трамп украинского гостя.

«Вы не можете указывать нам, что делать!», – упрямился Зеленский.

В конце концов, в спор вмешался вице-президент США Джей Ди Вэнс – и прекратил перепалку.

Украинский посол при виде ссоры расплакалась, что также попало на камеры.