Трамп и Зеленский публично разругались на переговорах

Константин Серпилин.  
28.02.2025 21:22
  (Мск) , Вашингтон
Просмотров: 378
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина


Американский президент Дональд Трамп и его украинский просроченный коллега Владимир Зеленский устроили скандал во время встречи в Белом доме.

В ходе беседы украинский гость попытался привычно давить на жалость, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американский президент Дональд Трамп и его украинский просроченный коллега Владимир Зеленский устроили скандал во...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Нужно предотвратить разрушение вашей страны. С войной у всех проблемы. Даже у вас есть океан, который вас ограждает, но вы почувствуете…» – сказал Зеленский.

Но Трамп перебил гостя.

«Вы не можете этого знать! Вы должны быть благодарными нам. Не говорите нам, что мы чувствуем. Мы пытаемся решить вашу проблему. Не надо навязывать нам свою позицию. Вы не в сильной позиции, у вас нет на руках нужных карт!» – говорил Трамп.

Просроченный всё время пытался перебивать американского президента, и оба быстра сорвались на повышенные тона.

«Я не играю здесь в карты!», – огрызался Зеленский.

«Миллионы людей в опасности, мы на грани Третьей мировой. И вы не должны с этим играть. И вы проявляете неуважение к нашей стране!», – отчитывал Трамп украинского гостя.

«Вы не можете указывать нам, что делать!», – упрямился Зеленский.

В конце концов, в спор вмешался вице-президент США Джей Ди Вэнс – и прекратил перепалку.

Украинский посол при виде ссоры расплакалась, что также попало на камеры.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить