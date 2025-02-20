Все серьезно. Трамп повторил вслух тезисы вчерашнего разгромного поста о Зеленском

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Выступая перед журналистами в Майами президент США Дональд Трамп практически дословно повторил вслух тезисы своего вчерашнего жесткого поста о Зеленском в соцсети Truth Social. Так что, похоже, перед нами не игра и не спектакль на публику – это всерьез. Видимо, у Трампа нет желания и много времени на «расчесывание» комплексов Зеленского и его будут в экспресс-режиме «выводить» на условия потенциального мирного соглашения с РФ.

«Имевший скромный успех юморист» убедил США потратить $350 млрд на конфликт, в котором не мог выиграть, – вновь заявил Трамп.

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Также он считает, что Украине необходимо провести выборы — «пришло время».

Повторил глава Белого дома и тезис про низкий рейтинг Зеленского. Припомнили хозяину Банковой и то, как он и его клевреты «грубо обошлись с главой Минфина США Бессентом во время его визита», в результате чего Киев сорвал сделку по редкоземельным металлам. Но Штаты, как заверил Трамп, не отступятся от своего намерения всё равно заключить её.

Главный тезис выступления американского президента – «Пришло время разобраться, где деньги, выделенные Украине». Так что будет совсем не удивительно если окажется, что Штаты таки введут санкции против наиболее отличившихся украинских официалов, как об этом давно говорят противники режима в Киеве.

«Соединённые Штаты потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, и деньги Европы гарантированы, тогда как США не получат ничего обратно. Почему «Сонный Джо» Байден не потребовал уравнивания затрат, ведь эта война куда важнее для Европы, чем для нас — у нас есть большой, красивый океан в качестве барьера. Помимо этого, Зеленский признаёт, что половина денег, которые мы ему отправили, «пропала», – повторил Трамп вчерашний пост.

Отдельно Трамп коснулся взаимоотношений с Россией. По его словам, «у России есть козыри в вопросе урегулирования конфликта, но она всё равно хочет его завершения».

«Мы успешно ведём переговоры о завершении войны с Россией, и все признают, что только Трамп и его администрация способны это сделать. Байден даже не пытался, Европа потерпела неудачу в попытках установить мир», – отметил он.

Также Трамп признал, что его сотрудничество с Путиным по ядерному разоружению до пандемии коронавируса было очень успешным.