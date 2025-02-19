Куля в лоб. Это единственное, что светит Зеленскому, разругавшемуся с Трампом

Кита Келлога на киевском вокзале не встретили работники ТЦК с целью принудительной бусификации. Эта сетевая шутка так и осталась шуткой, хотя жаль. Такое погружение в живую украинскую реальность было бы для посланца Трампа куда как полезнее в плане понимания реальной ситуации и реальных общественных настроений на Украине, чем предложенная Зеленским пиар-поездка на фронт «под российские дроны».

Как заявил по приезде в украинскую столицу отставной американский генерал – его задача на месте – «слушать». С одной стороны, понятно. С другой – есть риск попасть в тот самый «пузырь дезинформации», в котором, по уверениям Зеленского, якобы живет Трамп. А уж актерских талантов и навыков продюсеров шоу-биза окружению «Вовы 4%» не занимать – такое не пропьешь, сидя в президентском кресле или в ОП. Так что дуть в уши Келлогу будут старательно и настойчиво. И то, что нужно хозяевам.

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Правда, судя по тому, что о нем пишут, сам посланец Трампа тоже явно не дурак. И есть надежда, что выводы из увиденного и услышанного в Киеве сделает правильные. В другом случае, можно было бы и не добираться в Киев на перекладных (самолет+поезд).

Устроенный Зеленским показательный стендап на публику, приуроченный аккурат к визиту американского гостя, был рассчитан как на внешнюю, так и на внутреннюю аудиторию. Причем, в обоих случаях задачи решались прямо противоположные.

Если загранице планировалось показать оловянного солдатика, который гнется под внешним давлением, но не ломается, повышая ставки ради более выгодных условий сделки, то внутреннего зрителя нужно было убедить, что слухи врут, никто никого не «сливает», и, вообще, позиции Зеленского крепки как никогда, и хрен его сковырнешь, пусть даже и не стараются.

Мол, я еще вас всех вместе взятых пересижу. Именно эту цель преследовал поток странных, на первый взгляд, для человека в положении Зеленского месседжей о том, что он не уйдет с поста до тех пор, пока Украину не примут в ЕС и в НАТО. Особенно с учетом того, что в текущих геополитических реалиях эта перспектива иллюзорна как никогда.

На практике же это означает прямую заявку на вечное властвование в Киеве. Которое робко ставилось под вопрос уже при Байдене, и уж совсем невероятно при Трампе – терпеть во главе страны-клиента и страны-должника человека, открыто говорящего ему «Нет», Трамп долго не будет.

По сути, сейчас в Вашингтоне поставили Зеленского перед простым выбором – или он подписывает предложенный ему вариант договора о полезных ископаемых и соглашается на предложенную Вашингтоном сделку с Москвой – и тогда получает шанс сохраниться в нынешнем качестве уже под новые задачи, как гарант их реализации с украинской стороны.

Или не соглашается – и идет лесом. Предварительно дав объяснения насчет того, куда делись миллиарды американской помощи и переданное оружие. Намек Такера Карлсона с мексиканскими картелями, которым якобы ушли американские «Хаймарсы», – как раз об этом.

Конечно, с «Хаймарсами» Такер сильно загнул, наркомафии они как козе баян, да и стрелять из них можно лишь по наводке американской спутниковой разведки. Однако, если в деле всплывет «железо» попроще – разные там гранатометы М136, автоматы АК-47 и ПТРК Javelin – будет совсем не удивительно.

Вчерашняя выволочка от Трампа – с напоминанием о личной ответственности за войну, разрушения и неподписанную вовремя сделку с Россией и напоминанием «Где деньги, Зин?», пришлась для устроенного Зеленским сегодня праздника самоутверждения за чужой счет, как нельзя кстати.

Правда, похоже на то, что из всей речи Трампа киевский начальник услышал только ту часть, которая касалась необходимости проведения выборов и низкого рейтинга – по версии американского президента составляющего ныне 4 %.

В ответ мы услышали, что у американского начальника неправильная информация. Зеленский призвал команду Трампа «узнать больше правды» и заявил, что из-за недостатка информации они «выводят Путина из изоляции».

А вообще рейтинг у Зеленского еще ого-го – по его собственным данным, целых 57 %:

«Так что если кто-то хочет поменять меня прямо сейчас, то прямо сейчас никак не выйдет».

По правде говоря, обе цифры – и Трампа и Зеленского – взяты из одного источника – с потолка. Самый актуальный на данный момент опрос такого рода был проведен в ноябре прошлого года киевским центром «Социальный мониторинг», и Зеленского по этим данным, поддержали бы 16% украинцев. То есть не 4, но и не 57.

Смешно, но это жонглирование рейтингами подхватила заукраинская The Times, объявив, что рейтинг одобрения Зеленского выше, чем у Трампа:

«Заявление президента Трампа, что рейтинг Зеленского составляет всего 4%, является грубой недооценкой популярности украинского лидера, считают эксперты. Для сравнения, рейтинг одобрения Трампа составляет чуть менее 50%, согласно средним данным национальных опросов», – говорится в материале.

Очевидно, такое сравнение, по задумке авторов, должно сильно расстроить Трампа – как же жалко он смотрится на фоне величайшего лидера современности! Но смысл подгона понятен – какие к черту выборы, украинцы против. Впрочем, эти данные высосаны из того же источника, что и рассказы о том, что уступки россиянам поддерживает лишь 1 процент украинцев. 99 оставшихся, очевидно, стройными колоннами маршируют не в направлении румынской границы, а непосредственно в ТЦК.

А тут еще и ручной спикер Рады Стефанчук подгавнул с галерки – мол, Украине нужны пули, а не бюллетени, и заодно верноподданнически «подлизнул» «великого кормчего», выразив тому полную и безоговорочную поддержку сразу на двух языках – украинском и английском.

«Украина не отказывается от демократии. Но выборы возможны только после окончания военного положения. Это прямая норма украинского закона. Сочинять «демократию» под обстрелами — это не демократия, а спектакль, в котором главный выгодоприобретатель сидит в Кремле», — написал Стефанчук у себя в соцсети.

На это откликнулся величайший сетевой тролль современности Илон Маск.

«Тогда он должен быть рад проведению выборов!», – написал соратник Трампа в своей соцсети Х.

И ведь не поспоришь. Зачем человеку с такими высокими рейтингами бояться каких-то там выборов? Логично их объявить как можно скорее, пока «башни телемарафона» еще не успели отключить, чтобы громадяне, не приходя в сознание, снова проголосовали за нынешнего «керманыча».

Вспоминается неприличный стишок времен переизбрания Кучмы на второй срок:

«Давайте ж все проголосуем. Мы за того, кто мир нам дал. Чтоб нас он всех оставил с …уем. Как раньше с носом оставлял».

Но если серьезно, то вся эта клоунада оставляет странное впечатление. Не очень понятно, каких грибов или пилюль объелся Зеленский, раз попер буром на единственного человека на планете, который теоретически может его спасти – надо лишь демонстрировать хорошее поведение. Единственное, чего он таким путем добъется – это открытия для Украины второго фронта. Только вместо высадки морпехов в Одессе будет высадка аудиторов на Банковой.

«По сути, Зеленский трижды за несколько дней сказал «нет». Причем не Путину, а Трампу. Нет – встрече, где он не первый. Нет – выборам на Украине до «полной нормализации». Нет – превращению Украины в «Новый Берег Слоновой Кости» без гарантий безопасности (насколько я понимаю, с гарантиями куда ни шло). Это по-настоящему смело в том положении, в котором он сам и вся Украина сегодня находятся», – пишет симпатизирующй киевскому режиму лондонский иноагент Пастухов.

А сидящий в СИЗО бывший соратник, а ныне разоблачитель Зеленского Александр Дубинский, без обиняков пишет о том, что «президентом Украины станет тот, кто согласится подписать договор на 500 млрд $ по ископаемым. А в парламент попадут партии, которые согласятся его ратифицировать».

Возвращаясь к метафоре Стефанчука («Украине нужны пули, а не бюллетени») единственная пуля, на которую Зеленский со своими тезисами может рассчитывать от Трампа – это куля в лоб. Та самая, ну, вы поняли. Конечно, в политическом, а не в физическом смысле. Но – с гарантией.

И свежий пост социальной сети Truth Social, вышедший, когда уже дописывался этот текст, звучит как приговор для незадачивого «великого диктатора» из Киева.

Потерявший терпение Трамп так и называет его – «диктатором без выборов». И говорит, что Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него вообще не останется страны:

«Зеленский провалил свою работу, его страна разрушена, миллионы людей погибли напрасно — и всё продолжается. Зеленский признаёт, что половина денег, которые мы ему отправили, «ПРОПАЛА». Он отказывается проводить выборы, имеет крайне низкие рейтинги на Украине, а единственное, что ему действительно удавалось хорошо, — это играть Байденом, как на скрипке», – ставит диагноз Трамп.

Наконец, американский президент впервые за все время открыто и без обиняков говорит на весь мир очевидное:

«Зеленский, вероятно, просто хочет сохранить «кормушку».

Комментарии, как говорится, излишни. Как и среднесрочное политическое будущее Зеленского. Вопрос теперь лишь в сроках. И вряд ли возмущенные украинцы, отбросив разногласия, бросятся осаждать избирательные участки с целью проголосовать за любимого Зе назло Трампу, как об этом вангуют в соцсетях наиболее отбитые холуи Банковой.

В общем, Келлог не зря приехал.

В качестве постскриптума.

Когда этот текст уже был дописан, из политического музея выскочила пыльная мумия Юлии Тимошенко с гневным постом в защиту Зеленского. Мол, он, весь такой легитимный – президент Украины и других нет. А выборы во время войны «невозможны и аморальны». Украина – суверенная держава, и только украинцы имеют право решать, когда им проводить у себя выборы.

В общем, цирк с конями. А дно пробито с треском. Самое смешное, что о «суверенности» гутарят люди, всерьез агитирующие за необходимость отдать американцам половину недр страны за то, чтобы американцы прислали войска – охранять эти самые месторождения от русских.

Или они думали, что таким образом заинтересуют Штаты, а потом пропетляют и до реальных контрактов дело не дойдёт? Но нет – хуторские хитрованы недооценили Трампа – насколько быстро он реагирует, как бизнесмен. Ну а теперь, штош – кушайте ту кашу, которую сами и заварили. Да не обляпайтесь, суверенные наши.