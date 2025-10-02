«Враг глубоко проник в наше сознание» – полковник СБУ боится быть пристреленным на улице

Игорь Шкапа.  
02.10.2025 17:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 399
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинским спецслужбам не следует брать на себя ответственность за причастность к убийствам россиян и рассказывать об этом публично.

С таким предложением в эфире «Киев FM» выступил полковник СБУ Роман Червинский, ориентирующийся на лагерь Петра Порошенко (признан террористом и экстремистом в РФ) и попавший в опалу при Зеленском, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я хочу, чтобы мы, наши украинские граждане, сегодня начали критически мыслить и чувствовать, что враг не просто там. Враг у нас здесь в сознании нашем. Это то, что сегодня строит наша власть в нашей стране – вражеская ментальность, которая прибивает инициативность, прибивает патриотичных людей. Она заставляет просто бояться людей выйти на улицу», – рассуждал укро-полковник.

Вспомнил он и убитого в Киеве коллегу по подразделению полковника СБУ Ивана Воронича, отметив, что они с ним никогда не хвастались на ТВ причастностью к убийствам деятелей ЛДНР.

«Это для нас абсурд был, что мы раскрываем какие-то операции. Не стало «Гиви» – он сорвался в лифте. Ладно, кто-то там с ним разобрался. Не стало «Моторолы»… Это тоже хорошо. Взорвались какие-то самолеты? Это тоже хорошо. А причем здесь украинцы? Чем меньше враг знает, тем лучше», – давал советы террорист.

