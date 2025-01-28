Даже бессмысленная утилизация ВСУ в «курской аномалии» не мешает украинскому главкому Сырскому бросать огромное количество личного состава на Покровское направление, а значит, резервы у Киева есть.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сейчас на фронте разговаривал с офицерами и с солдатами, укропы на этих участках – Курахово, Великая Новосёлка, Торецк – создают численное преимущество, причём, 1 к 3 иногда, 1 к 4 в живой силе. Они туда не жалеют войск, то есть у них ещё есть резервы. Поэтому, пока мы не уничтожим все их войска… Ну, вот такую цифру приводят, не знаю, насколько она точная, но вроде как каждый день в Курскую область Сырский загоняет по батальону. Полный батальон 500-600, ну а там, может, 300-400, то есть сотни людей гонят в эту безнадёжную авантюру, мешок. Наши, может, не торопятся с курской аномалией, потому что очень удобно удалённо уничтожать укропов», – сказал Хайруллин.