Военкор: Сырский мяса не жалеет – за Покровск ВСУ будут цепляться как зомби

Максим Столяров.  
28.01.2025 19:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Даже бессмысленная утилизация ВСУ в «курской аномалии» не мешает украинскому главкому Сырскому бросать огромное количество личного состава на Покровское направление, а значит, резервы у Киева есть.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже бессмысленная утилизация ВСУ в «курской аномалии» не мешает украинскому главкому Сырскому бросать огромное...

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«Я сейчас на фронте разговаривал с офицерами и с солдатами, укропы на этих участках – Курахово, Великая Новосёлка, Торецк – создают численное преимущество, причём, 1 к 3 иногда, 1 к 4 в живой силе. Они туда не жалеют войск, то есть у них ещё есть резервы. Поэтому, пока мы не уничтожим все их войска…

Ну, вот такую цифру приводят, не знаю, насколько она точная, но вроде как каждый день в Курскую область Сырский загоняет по батальону. Полный батальон 500-600, ну а там, может, 300-400, то есть сотни людей гонят в эту безнадёжную авантюру, мешок. Наши, может, не торопятся с курской аномалией, потому что очень удобно удалённо уничтожать укропов», – сказал Хайруллин.

«А вот на Покровском направлении они очень много стараются концентрироваться, потому что понимают, что от того, как будет взят Покровск, будет зависеть вообще судьба будущих переговоров. Поэтому они там будут цепляться изо всех сил», – добавил военкор.

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