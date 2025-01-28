Хайруллин утверждает, что возможен размен территорий в грядущих переговорах с Трампом
Если ВС РФ в ближайшие месяц-два возьмут Красноармейск и Димитров (Покровск и Мирноград), то в грядущих с американцами переговорах по Украине будут обсуждаться конституционные границы России. Если штурм затянется, Москва ограничится освобождением Донбасса, чтобы не терять возникшую возможность договориться с США без участия Киева.
Об этом в своём тг-канале написал российский военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его «сведениям из Москвы», в середине марта начнутся консультации рабочих групп по переговорам между США и РФ. Возглавлять нашу группу будет либо советник президента Юрий Ушаков, либо Сергей Шойгу.
С американской стороны, «говорят», будет не ниже госсекретаря. Одним из основных камней преткновения будут конституционные границы РФ, и здесь важны сроки. По словам Хайруллина, если ВС РФ за месяц-два освобождают покровско-мирноградскую агломерацию, тогда «мы берём всё».
«Возьмем Покровск удачно, возьмем что угодно, хоть Киев, хоть Париж. А об Варшаву вообще «ноги вытрем». Шутка, конечно, но это очень важный аргумент. Берем быстро Покровск, значит, скорее всего, быстро заберем и Запорожье с Херсоном. Штурм затянется – выйдем на границы Донецкой области, а дальше будем решать», – написал военкор.
Также он данную информацию более подробно изложил в своём видеоблоге, где также подчеркнул, что «если затянется, Запорожье и Херсон, скорее всего, останутся оккупированными», «всё остальное сейчас по боку».
Военкору в комментариях возразили, напомнив позицию Владимира Путина о том, что вопрос принадлежности и статуса конституционных территорий не подлежит обсуждению.
«Это моя личная точка зрения. Исходя из того, какие упорные и тяжёлые боевые действия идут, и как быстро развивается ситуация в мирном процессе, ураганно, надо понимать, что мы не можем упустить это окно возможностей и заключить мир.
Воевать ради того, чтобы воевать, когда все условия, ради каких-то кусочков территорий, населённых не дружественным нам народом, думаю, не надо. Главное – Донбасс. Ситуацию с оставшимися конституционными территориями, думаю, переживём, может, войдём в какой-то длительный переговорный процесс. Надо исходить от ситуации на земле.
Американцы чётко показали, что Украина их вообще не интересует, их интересует именно выход из конфронтации. Руководство страны пляшет от экономики. Если появятся какие-то предложения, думаю, территории разменяют. Главное – Донбасс не разменяют, а остатки Запорожской и Херсонской области разменяют. С моей, подчеркну, личной точки зрения», – объяснялся Хайруллин.
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