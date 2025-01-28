Хайруллин утверждает, что возможен размен территорий в грядущих переговорах с Трампом

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Если ВС РФ в ближайшие месяц-два возьмут Красноармейск и Димитров (Покровск и Мирноград), то в грядущих с американцами переговорах по Украине будут обсуждаться конституционные границы России. Если штурм затянется, Москва ограничится освобождением Донбасса, чтобы не терять возникшую возможность договориться с США без участия Киева.

Об этом в своём тг-канале написал российский военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его «сведениям из Москвы», в середине марта начнутся консультации рабочих групп по переговорам между США и РФ. Возглавлять нашу группу будет либо советник президента Юрий Ушаков, либо Сергей Шойгу.

С американской стороны, «говорят», будет не ниже госсекретаря. Одним из основных камней преткновения будут конституционные границы РФ, и здесь важны сроки. По словам Хайруллина, если ВС РФ за месяц-два освобождают покровско-мирноградскую агломерацию, тогда «мы берём всё».

«Возьмем Покровск удачно, возьмем что угодно, хоть Киев, хоть Париж. А об Варшаву вообще «ноги вытрем». Шутка, конечно, но это очень важный аргумент. Берем быстро Покровск, значит, скорее всего, быстро заберем и Запорожье с Херсоном. Штурм затянется – выйдем на границы Донецкой области, а дальше будем решать», – написал военкор.

Также он данную информацию более подробно изложил в своём видеоблоге, где также подчеркнул, что «если затянется, Запорожье и Херсон, скорее всего, останутся оккупированными», «всё остальное сейчас по боку».

Военкору в комментариях возразили, напомнив позицию Владимира Путина о том, что вопрос принадлежности и статуса конституционных территорий не подлежит обсуждению.