Ветеран сербской политики предостерёг лидера боснийских сербов: «Не ходите на оглашение приговора!»

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Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель заявил, что президент Республики Сербской Милорад Додик не должен присутствовать на вынесении ему приговора Судом Боснии и Герцеговины в Сараево.

Также он считает, что Народная скупщина РС не должна признавать этот приговор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Шешеля, ошибка Додика заключается в том, что он вообще отреагировал на призыв этого незаконного суда, который не имеет никакой правовой основы в Конституциях Боснии и Герцеговины и Республики Сербской.

«Это фиктивный суд, который когда-то был создан Верховным представителем Пэдди Эшдауном в сотрудничестве с Гаагским трибуналом. Поэтому все решения этого суда, повестки и обвинительные заключения, поданные в него, следует игнорировать. Но Додик решил по-другому, и теперь я бы посоветовал ему не идти на оглашение приговора. И да, что бы это ни было, Народная скупщина Республики Сербской должна немедленно решить, что она не признает этот вердикт, как и суд Боснии и Герцеговины», – сказал Шешель агентству «Срна».

Напомним, что Прокуратура БиГ потребовала приговорить президента Республики Сербской Милорада Додика и исполняющего обязанности директора «Официальной газеты» РС Милоша Лукича к тюремному заключению сроком в пять лет и запрету на политическую деятельность в течение десяти лет.

Вынесение приговора в суде первой инстанции Боснии и Герцеговины запланировано на среду, 26 февраля. Напомним, что обоим подсудимым инкриминируется «неуважение и игнорирование решений» западного надсмотрщика за БиГ – Верховного представителя, которого руководство Республики Сербской обосновано считает нелегитимным. Дело в том, что в свое время кандидатура Кристиана Шмидта в обход установленных норм была назначена ЕС без положенного одобрения Совбеза ООН, где против неё выступали Россия и Китай.

Основатель Сербской радикальной партии Воислав Шешель более 11 лет провел в камере предварительного заключения тюрьмы Гааги в качестве обвиняемого МТБЮ. Ему вменяли руководство сербскими добровольными формированиями во время балканских войн и преследование несербских жителей.

12 ноября 2014 года был условно освобождён из предварительного заключения по состоянию здоровья (по причине появившегося в гаагских застенках онкологического заболевания) и вернулся в Белград, а 31 марта 2016 года полностью оправдан Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии.

В апреле 2018 года оправдательный приговор был отменён, Шешеля приговорили к 10 годам тюрьмы, но зачли 12 лет, проведённых ранее под стражей.