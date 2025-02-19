Бошнякская прокуратура по наущению немцев потребовала для лидера боснийских сербов пять лет заключения

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В заключительных судебных прениях Прокуратура БиГ потребовала приговорить президента Республики Сербской Милорада Додика и исполняющего обязанности директора «Официальной газеты» РС Милоша Лукича к тюремному заключению сроком в пять лет.

А также запретить им занимать государственные должности сроком на десять лет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Боснийская прокуратура, работающая в интересах бошнякской политической элиты Сараево, запросила для обвиняемых Додика и Лукича максимальное наказание за инкриминируемое им уголовное «преступление», а именно пять лет лишения свободы.

Адвокат президента РС Горан Бубич отметил, что Милорад Додик – известный в регионе политик, которому сербский народ неизменно оказывает доверие на протяжении 20 лет, и что на момент совершения «преступления» президент РС и Верховный представитель по БиГ, немецкий дипломат Кристиан Шмидт вели политическую борьбу. Юрист обратил внимание на то, что за Додиком стоит поддержка избирателей, а за Шмидтом – спорный мандат.

«Верховный представитель не был назначен должным образом… Шмидт принял спорные решения без какой-либо юридической процедуры, в пакете, и ожидал политической реакции от Додика. Его поправка к уголовному кодексу являются выстрелом в спину и ловушкой для Додика, учитывая, что Шмидт не следовал практике Верховных представителей, когда они были законными, тем самым создавая некий туман с целью устранения Додика из политической жизни», – подчеркнул Бубич.

Напомним, что обоим подсудимым инкриминируется «неуважение и игнорирование решений» западного надсмотрщика за БиГ – Верховного представителя, которого руководство Республики Сербской обосновано считает нелегитимным.

Дело в том, что в свое время кандидатура Кристиана Шмидта в обход установленных норм была назначена ЕС без положенного одобрения Совбеза ООН, где против неё выступали Россия и Китай.