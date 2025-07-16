Вашингтон дал России 50 дней на уничтожение Украины – экс-посол в США

Анатолий Лапин.  
16.07.2025 15:22
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Озвученный президентом США срок в 50 суток до принятия антироссийских санкций дает ей большой люфт для нанесения ударов по Украине.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Олег Шамшур, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Озвученный президентом США срок в 50 суток до принятия антироссийских санкций дает ей большой...

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«Момент абсолютно отрицательный – это отсрочка применения санкций против России на 50 суток. То есть все отмечают, что это фактически дает Путину люфт для осуществления летнего наступления с последствиями, которые для Украины могут быть очень плохими.

Если речь шла и вообще в идее было применить какие-то адские санкции против России, в данном случае речь идет о так называемых вторичных санкциях против тех, кто помогает России вести эту войну, то надо было бы давать не 50 дней, а, скажем, неделю. 50 дней – это, по-моему, очень большой срок и, в принципе, это выгодно Путину», – заявил Шамшур.

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