Вашингтон дал России 50 дней на уничтожение Украины – экс-посол в США

Озвученный президентом США срок в 50 суток до принятия антироссийских санкций дает ей большой люфт для нанесения ударов по Украине.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Олег Шамшур, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Момент абсолютно отрицательный – это отсрочка применения санкций против России на 50 суток. То есть все отмечают, что это фактически дает Путину люфт для осуществления летнего наступления с последствиями, которые для Украины могут быть очень плохими.

Если речь шла и вообще в идее было применить какие-то адские санкции против России, в данном случае речь идет о так называемых вторичных санкциях против тех, кто помогает России вести эту войну, то надо было бы давать не 50 дней, а, скажем, неделю. 50 дней – это, по-моему, очень большой срок и, в принципе, это выгодно Путину», – заявил Шамшур.