Американцы должны заплатить Киеву ровно столько, насколько меньше стратегической авиации РФ теперь угрожает США после воскресных ударов по российским аэродромам.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я точно буду среди тех, кто будет не просто повторять об этом успехе, а говорить, что нанесён колоссальный удар по стратегической авиации России. Это подарок огромный тому же Дональду Трампу или Америке, Европе. Потому что стратегические бомбардировщики – это то, на что американский налогоплательщик должен ответить выплатой за создание новых систем ПРО.

И теперь оказывается, что Россия, которая говорила, что не хочет уничтожать часть, когда обсуждался вопрос нового стратегического договора СНВ-3, а теперь – пожалуйста, оно само собой решилось. Трети нет. И уже можно договор подписывать с Америкой», – трепался Чалый.