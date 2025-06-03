В Киеве решили потребовать с Трампа гонорар за операцию «Паутина»

Вадим Москаленко.  
03.06.2025 23:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


Американцы должны заплатить Киеву ровно столько, насколько меньше стратегической авиации РФ теперь угрожает США после воскресных ударов по российским аэродромам.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцы должны заплатить Киеву ровно столько, насколько меньше стратегической авиации РФ теперь угрожает США...

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«Я точно буду среди тех, кто будет не просто повторять об этом успехе, а говорить, что нанесён колоссальный удар по стратегической авиации России. Это подарок огромный тому же Дональду Трампу или Америке, Европе. Потому что стратегические бомбардировщики – это то, на что американский налогоплательщик должен ответить выплатой за создание новых систем ПРО.

И теперь оказывается, что Россия, которая говорила, что не хочет уничтожать часть, когда обсуждался вопрос нового стратегического договора СНВ-3, а теперь – пожалуйста, оно само собой решилось. Трети нет. И уже можно договор подписывать с Америкой»,  – трепался Чалый.

«Смотрите, Америке не нужно будет затрачивать треть на системы ПРО. Дайте нам теперь за это, что мы уничтожили, дайте нам поддержку на такую сумму!» – суетился укро-дипломат.

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