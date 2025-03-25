В Киеве хотят познакомить Запад с «уникальным опытом» терпения под обстрелами ВКС России

Вадим Москаленко.  
25.03.2025 21:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Украинские энергетики должны колесить по миру и рассказывать, как восстанавливали инфраструктуру под ударами ВКС России.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский предприниматель, эксперт по энергетике Виктор Куртев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские энергетики должны колесить по миру и рассказывать, как восстанавливали инфраструктуру под ударами ВКС...

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При этом «эксперт» забыл добавить, что руководство РФ пожалело украинских граждан, не разрушая до конца энергетическую инфраструктуру.

«Залужный любит рассказывать, что когда мы победим, он на пенсии будет ездить по миру и читать лекции, как мы побеждали русских возле Киева», – сказал Куртев.

«Вне всякого сомнения, наш действующий главный диспетчер Укрэнерго Виталий Зайченко тоже сможет ездить по миру, и читать лекции во всех системных операторах мира, каким образом Украина пережила крупнейшие за всю историю человечества удары по критической инфраструктуре.

Это, вне всякого сомнения, уникальный опыт. Вне всякого сомнения, диспетчерский корпус Укрэнерго работал в нечеловеческих условиях, проявлял неоднократно героизм», – трепался укро-бизнесмен.

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