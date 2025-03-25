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Украинские энергетики должны колесить по миру и рассказывать, как восстанавливали инфраструктуру под ударами ВКС России.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский предприниматель, эксперт по энергетике Виктор Куртев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом «эксперт» забыл добавить, что руководство РФ пожалело украинских граждан, не разрушая до конца энергетическую инфраструктуру.

«Залужный любит рассказывать, что когда мы победим, он на пенсии будет ездить по миру и читать лекции, как мы побеждали русских возле Киева», – сказал Куртев.