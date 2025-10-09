В Европарламенте обвинили Украину во лжи, шантаже и диверсиях

Анатолий Лапин.  
09.10.2025 10:05
  (Мск) , Москва
Просмотров: 697
 
Венгрия, Дзен, ЕС, Терроризм, Украина


Диктатор Зеленский врет, обвиняя Венгрию в нарушении воздушного пространства, шантажирует Будапешт и наносит удары по нефтепроводу «Дружба».

Об этом, выступая в Европарламенте заявил депутат от Венгрии Андраш Ласло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы были бы признательны, если бы наши союзники выступили в нашу защиту не только на словах, но и на деле. Президент Зеленский неоднократно угрожал и обвинял Венгрию в нарушении воздушного пространства. Президент Зеленский неоднократно угрожал и шантажировал Венгрию, не только на словах, но и путем неоднократных атак на нефтепроводы, которые имеют решающее значение для энергетической безопасности Центральной Европы.

Это неприемлемо, как и то, что Европейская комиссия цинично преуменьшает значение этого вопроса. Из-за того, что Венгрия не имеет выхода к морю, она, как и некоторые наши соседи, получила исключение из эмбарго ЕС на российскую нефть. Мы не нарушаем никаких санкций ЕС.

Тем не менее, украинское руководство продолжает атаковать трубопроводы, которые снабжают наш регион. Они лгут украинскому народу, говоря, что членство Украины в ЕС зависит от самих украинцев, хотя все знают, что это неправда. Путь к членству в ЕС не лежит через шантаж. Венгры сказали «нет» членству Украины», – заявил Ласло.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить