Диктатор Зеленский врет, обвиняя Венгрию в нарушении воздушного пространства, шантажирует Будапешт и наносит удары по нефтепроводу «Дружба».

Об этом, выступая в Европарламенте заявил депутат от Венгрии Андраш Ласло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы были бы признательны, если бы наши союзники выступили в нашу защиту не только на словах, но и на деле. Президент Зеленский неоднократно угрожал и обвинял Венгрию в нарушении воздушного пространства. Президент Зеленский неоднократно угрожал и шантажировал Венгрию, не только на словах, но и путем неоднократных атак на нефтепроводы, которые имеют решающее значение для энергетической безопасности Центральной Европы.

Это неприемлемо, как и то, что Европейская комиссия цинично преуменьшает значение этого вопроса. Из-за того, что Венгрия не имеет выхода к морю, она, как и некоторые наши соседи, получила исключение из эмбарго ЕС на российскую нефть. Мы не нарушаем никаких санкций ЕС.

Тем не менее, украинское руководство продолжает атаковать трубопроводы, которые снабжают наш регион. Они лгут украинскому народу, говоря, что членство Украины в ЕС зависит от самих украинцев, хотя все знают, что это неправда. Путь к членству в ЕС не лежит через шантаж. Венгры сказали «нет» членству Украины», – заявил Ласло.