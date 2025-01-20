Укро-эксперт: Большой Новосёлке грозит уже не оперативный, а физический котёл

Вадим Москаленко.  
20.01.2025 19:46
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Как и на других участках, русские будут вынуждать ВСУ покинуть Красноармейск (Покровск), чтобы не ввязываться в уличные бои.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный аналитик Денис Попович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как и на других участках, русские будут вынуждать ВСУ покинуть Красноармейск (Покровск), чтобы не...

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«Сейчас мы слышим, что до границ Днепропетровской области остаётся всё меньше и меньше расстояния, надо понимать, что это таким образом враг нащупывает слабые места, обходит Покровск, и одновременно, таким образом, приближается к Днепропетровщине.

Это не атака на Днепропетровскую область, хотя, не исключено, что в продолжении этих наступательных действий в обход Покровска враг может зайти на территорию Днепропетровщины. И много чего сейчас к этому и идёт.

Враг будет совершать обход Покровска, перерезать логистику, будет пытаться вынудить нас отойти из этого города, чтобы самому не ввязываться в уличные бои и не нести потери», – сказал Попович.

Однако он обратил внимание на куда более критическую ситуацию.

«Что касается Большой Новосёлки, к большому сожалению, надо констатировать, что приходит время принятия решения касаемо отведения тех войск, которые там находятся. Я пытаюсь подобных оценок не давать, однако тенденция такая, что там может быть не оперативный, а физический котёл, то есть полное окружение этого населённого пункта», – тревожился укро-эксперт.

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