Укро-эксперт: Большой Новосёлке грозит уже не оперативный, а физический котёл

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Как и на других участках, русские будут вынуждать ВСУ покинуть Красноармейск (Покровск), чтобы не ввязываться в уличные бои.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный аналитик Денис Попович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы слышим, что до границ Днепропетровской области остаётся всё меньше и меньше расстояния, надо понимать, что это таким образом враг нащупывает слабые места, обходит Покровск, и одновременно, таким образом, приближается к Днепропетровщине. Это не атака на Днепропетровскую область, хотя, не исключено, что в продолжении этих наступательных действий в обход Покровска враг может зайти на территорию Днепропетровщины. И много чего сейчас к этому и идёт. Враг будет совершать обход Покровска, перерезать логистику, будет пытаться вынудить нас отойти из этого города, чтобы самому не ввязываться в уличные бои и не нести потери», – сказал Попович.

Однако он обратил внимание на куда более критическую ситуацию.