Укро-эксперт: Большой Новосёлке грозит уже не оперативный, а физический котёл
Как и на других участках, русские будут вынуждать ВСУ покинуть Красноармейск (Покровск), чтобы не ввязываться в уличные бои.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный аналитик Денис Попович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас мы слышим, что до границ Днепропетровской области остаётся всё меньше и меньше расстояния, надо понимать, что это таким образом враг нащупывает слабые места, обходит Покровск, и одновременно, таким образом, приближается к Днепропетровщине.
Это не атака на Днепропетровскую область, хотя, не исключено, что в продолжении этих наступательных действий в обход Покровска враг может зайти на территорию Днепропетровщины. И много чего сейчас к этому и идёт.
Враг будет совершать обход Покровска, перерезать логистику, будет пытаться вынудить нас отойти из этого города, чтобы самому не ввязываться в уличные бои и не нести потери», – сказал Попович.
Однако он обратил внимание на куда более критическую ситуацию.
«Что касается Большой Новосёлки, к большому сожалению, надо констатировать, что приходит время принятия решения касаемо отведения тех войск, которые там находятся. Я пытаюсь подобных оценок не давать, однако тенденция такая, что там может быть не оперативный, а физический котёл, то есть полное окружение этого населённого пункта», – тревожился укро-эксперт.
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