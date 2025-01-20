После освобождения Красноармейска (Покровска) ВС РФ не пойдут на Днепропетровскую область.

Об этом на канале «Есть вопрос» заявил командир нацистского 108-го омб ВСУ «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Покровск им нужен для того, чтобы это был им плацдарм для наступления на славянско-краматорскую агломерацию и попытки захвата Славянска, Краматорска, Дружковки, [а не угроза Днепропетровской области].

И исходя из характера действий противника, что они продвигаются на Харьковском направлении, в районе Боровой, переходят Оскол, пытаются двигаться в сторону Изюма, то у них как раз план обрезать нашу логистику к Славянску и Краматорску. Усложнить, а потом обрезать – и после этого брать.

Потому что сами по себе Краматорск и Славянск находятся на высоте, там есть реки, что тоже очень усложняет продвижение, то есть там для нас выгодные позиции для обороны.

Они должны тоже иметь какое-то преимущество, и я думаю, что это преимущество как раз будет в том, чтобы обрезать как можно больше логистики», – рассуждал Филимонов.