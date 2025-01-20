«Возьмут Покровск и начнут отрезать Славянск и Краматорск» – комбат нацистов исключил поход ВС РФ на Днепропетровск

Вадим Москаленко.  
20.01.2025 18:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Днепропетровск, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После освобождения Красноармейска (Покровска) ВС РФ не пойдут на Днепропетровскую область.

Об этом на канале «Есть вопрос» заявил командир нацистского 108-го омб ВСУ «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После освобождения Красноармейска (Покровска) ВС РФ не пойдут на Днепропетровскую область. Об этом на...

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«Покровск им нужен для того, чтобы это был им плацдарм для наступления на славянско-краматорскую агломерацию и попытки захвата Славянска, Краматорска, Дружковки, [а не угроза Днепропетровской области].

И исходя из характера действий противника, что они продвигаются на Харьковском направлении, в районе Боровой, переходят Оскол, пытаются двигаться в сторону Изюма, то у них как раз план обрезать нашу логистику к Славянску и Краматорску. Усложнить, а потом обрезать – и после этого брать.

Потому что сами по себе Краматорск и Славянск находятся на высоте, там есть реки, что тоже очень усложняет продвижение, то есть там для нас выгодные позиции для обороны.

Они должны тоже иметь какое-то преимущество, и я думаю, что это преимущество как раз будет в том, чтобы обрезать как можно больше логистики», – рассуждал Филимонов.

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