Украинское дежавю Сербии: протестующие перекрыли автостраду, Вучич собрал свой «антимайдан»

В Сербии наметилось гражданское противостояние: десятки тысяч протестующих фактически парализовали жизнь столичного Белграда, десятки тысяч лоялистов собрались на митинге в поддержку действующей власти в городке Ягодина. Не обошлось без инцидентов: столичная автолюбительница сбила нескольких дружинников протеста, мешавших её проехать, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Протестующие «студенты», а на самом деле выступающие под этим названием вполне себе зрелые политические силы, добивающиеся смены власти в Сербии, наводнили центр Белграда, не давая двигаться общественному транспорту и автолюбителям. В частности они перекрыли эстакаду Автокоманда, намериваясь занимать её сутки. Подобная активность вызывает негативное отношение у ряда горожан, как являющихся как сторонниками действующей власти, так и позиционирующих себя вне политики. Поэтому не обошлось без соответствующих инцидентов и в этот раз, когда молодая автомобилистка врезалась в толпу дружинников протеста в «желтых жилетах», при этом серьезно пострадала одна девушка. Протестующие поспешили назвать виновницу произошедшего «агентом Вучича», однако она была оперативно задержана полицией, арестована, ей предъявлено обвинение по довольно серьёзно статье «покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах», как и виновнику прошлого аналогичного инцидента.

В свою очередь, в отличие от студентов, школьники в основном активничали возле здания государственной телерадиокомпании РТС, выкрикивая лозунги «Пустите нас в эфир!» и «Всеобщая забастовка!».

При этом не совсем понятно, что подростки хотели бы сказать в эфире, поскольку требования протестующих и по сей день остаются довольно общими, и становится очевидно, что те, кто стоят за этими протестами просто хотят сменить власть в стране. Однако не совсем понятно, почему они не сделали это в ходе выборов, которые признали соответствующими демократическим нормам даже изначально критически настроенные к правящему в Сербии режиму представители ЕС.

Помимо Белграда массовые протестные акции проходят в других городах Сербии – Нови- Саде, Шабаце, Крагуеваце, Сомборе, Нише. Нужно отметить, что полиция относится к протестующим вполне лояльно и даже не пытается их задерживать или чинить им какие-либо препятствия.

При этом в городке Ягодина провел митинг своих сторонников президент Сербии Александр Вучич, заявив об учреждении «Движения за народ и державу». Но, как и в свое время антимайдан Януковича или митинг свергнутой местным майданом македонской патриотической власти, выглядел он излишне заорганизованным и недостаточно убедительным.