Адвокат сербского героя Караджича выступил против своих майданутых коллег

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Верховный суд Белграда отменил решение Скупщины коллегии адвокатов Сербии о полном приостановлении деятельности в знак протеста протии действующей власти с 20 по 27 января. Суд рассмотрел этот вопрос благодаря иску известного сербского адвоката Горана Петрониевича, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ранее эта профессиональная организация по итогам внеочередной сессии постановила полностью приостановить работу на семь дней — с 20 по 27 января, солидаризовавшись с другими протестными забастовками, которые теперь проходят по всей Сербии.

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В ответ на это адвокат Горан Петрониевич подал иск против адвокатской коллегии по той причине, что было нарушено его основное право на труд, гарантированное Конституцией Сербии. Он убежден, что это решение ущемляет права его клиентов на защиту и представительство в судах и других государственных органах.

Петрониевич – известный в Сербии юрист, который в 90-е отстаивал интересы сербов в Косово, а впоследствии защищал легендарного лидера боснийских сербов Радована Караджича в Гаагском судилище.

В эти дни в Сербии проходят массовые протесты, инициированные различными профессиональными союзами.

При этом лозунги протестующих остаются довольно мутными, выполненными в духе «за всё хорошее, против всего плохого». Так, ближайшую неделю намерены бастовать педагоги, объединенные в Независимый профсоюз работников образования Сербии. Они уже вывели на протестную акцию, проходившую у философского факультета в Белграде порядка 10 тысяч человек.

«На самых влиятельных должностях в государстве учителей называют предателями и агентами иностранных держав только потому, что они указывают на проблемы в системе образования. За все это время ни один институт Республики Сербия не счел необходимым даже осудить подобное поведение, не говоря уже о наказании виновных. В связи с явной угрозой безопасности всех участников образовательного процесса члены Независимого союза педагогов Сербии, а также все другие сотрудники, понимающие причины такого отношения, прекратят работу со вторника, 21 января, до воскресенья 26 января», – сообщается в решении профсоюза.

К стачке присоединились и гимназии Белграда – Филологическая, Третья, Седьмая, Восьмая, Десятая, Тринадцатая, Спортивная, «Свети Сава», Земунская и Математическая. Игнорировать занятия решили и учащиеся Пятой, Девятой и Земунской средних школ. Протестное безумие в Сербии продолжает нарастать.