Украина пригрозила не оставить без ответа израильское голосование в ООН

Киев крайне обижен голосованием Израиля против украинской резолюции в ООН .

Об этом в эфире «Лучшего радио Израиля» заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он заметил, что Украина разочарована голосованием Израиля, но отказался слушать любые аргументы.

«Я очень люблю Одесский привоз, там бывать, но я не хотел бы входить в дискуссию по поводу того, сколько раз Украина голосовала против Израиля по каким-то резолюциям. А то мне начинают сразу разбрасывать подобные обвинения. Я считаю, что это российские нарративы. Нам стало известно о позиции Соединенных Штатов буквально за три дня до голосования. И американцы обращались к нам с просьбой отозвать эту резолюцию вообще. Конечно же мы не согласились.

Позиция эта связана с усилиями нынешней американской администрации и переговоров с Российской Федерацией. Я не думаю, что такая позиция поможет американскому руководству в достижении цели в этих переговорах, если мы говорим о достижении справедливого мира или хотя бы прекращении огня. Но Израиль – единственная страна, которая проголосовала против из числа демократических стран. Он оказался в компании с Российской Федерацией, Беларусью, Северной Кореей и Соединёнными Штатами», – пожаловался дипломат.