Украина пригрозила не оставить без ответа израильское голосование в ООН
Киев крайне обижен голосованием Израиля против украинской резолюции в ООН.
Об этом в эфире «Лучшего радио Израиля» заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он заметил, что Украина разочарована голосованием Израиля, но отказался слушать любые аргументы.
«Я очень люблю Одесский привоз, там бывать, но я не хотел бы входить в дискуссию по поводу того, сколько раз Украина голосовала против Израиля по каким-то резолюциям. А то мне начинают сразу разбрасывать подобные обвинения. Я считаю, что это российские нарративы. Нам стало известно о позиции Соединенных Штатов буквально за три дня до голосования. И американцы обращались к нам с просьбой отозвать эту резолюцию вообще. Конечно же мы не согласились.
Позиция эта связана с усилиями нынешней американской администрации и переговоров с Российской Федерацией. Я не думаю, что такая позиция поможет американскому руководству в достижении цели в этих переговорах, если мы говорим о достижении справедливого мира или хотя бы прекращении огня. Но Израиль – единственная страна, которая проголосовала против из числа демократических стран. Он оказался в компании с Российской Федерацией, Беларусью, Северной Кореей и Соединёнными Штатами», – пожаловался дипломат.
Он пообещал, что теперь отношения с Израилем испортятся.
«Это решение израильского руководства, мы приняли его к сведению. Я думаю, что мы будем принимать соответствующие меры, и это не будет оставлено незамеченным. Хотя конечно, это не обещание мести. Я ни в коем случае никому не угрожаю. Я наоборот считаю, что такими действиями мы просто уничтожаем годы работы, связанные с улучшением наших отношений», – резюмировал посол.
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