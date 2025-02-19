«Ты – лишь мясо для командиров» – подпольщики призывают солдат ВСУ сдаваться

Вадим Москаленко.  
19.02.2025 23:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сопротивление, Украина


В сети появилось видео, призывающее солдат ВСУ сдаваться в плен, распространяемое украинским сопротивлением киевскому режиму.

Подпольщики на украинском языке обратились к солдатам с вопросом «Хочешь пропасть без вести или вернуться к родным? Умереть или жить?», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В сети появилось видео, призывающее солдат ВСУ сдаваться в плен, распространяемое украинским сопротивлением киевскому...

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В сюжете перемежаются нарезка свидетельств сдавшихся в плен ВСУшников и жуткие кадры с погибшими или доживающими последние секунды, а также показано, как людей ТЦК просто забирают на фронт с улиц украинских городов и сёл.

«Страшно, всё воняет, снаряды рвутся, что аж кишки выворачивает», – рассказывает украинский пленный Юрий Твердохлеб.

«Пришёл вообще в рембат – в итоге отправили через неделю, занимайте позицию. Без связи, без средств наблюдения, без них..ра. Просто выходите, копайте окопы. Вышли – нас расх..ачила арта, мы разбежались в разные стороны. Хорошо, живые остались», – вспоминает сдавшийся в плен Юрий Жушман.

По его словам, на фоне официальной пропаганды о том, что всё хорошо, «на самом деле, всё очень печально».

«Ты хочешь быть на их месте?», – спрашивают авторы ролика на фоне кадров, запечатлевших последние мгновения жизни ВСУшников.

«Наше правительство поставило лбами два родных, по сути, народа, и мы стали щитом для западных стран, наш украинский народ стал просто мясом этого щита», – говорит пленный украинский старлей Сергей Мосинцов.

«Ты лишь мясо для своих командиров», – пишут авторы видеосюжета.

«Людей просто ловят и на убой отправляют. Вместо того, чтобы это закончить – просто людей ложат», – говорит сдавшийся в плен Борис Теодорович.

«Есть хорошая поговорка у нас в украинском языке – «що занадто, то не здраво». Вот так у нас получилось. Мы выпустили джина из бутылки, только джин чудеса делает, а не беду», – говорит пленный Мосинцов.

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