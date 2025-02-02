Трамп пытается втянуть Россию в новую гонку вооружений
США пытаются спровоцировать Россию на новую гонку вооружений, рассчитывая, что экономика не выдержат траты на оборонку, как в своё время Советский Союз. Об этом в своем видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий попросил прокомментировать указ нового президента США Дональда Трампа о создании системы стратегической ракетной обороны Америки.
«Гонка вооружений, она истощила Советский Союз, попытка соперничать еще и в космосе.
Поэтому, у меня есть подозрение, что Трамп, во-первых, запугивает таким указом Путина. Потому что американцам придется потратить несметные деньги вот на такую систему. Несметные, просто триллионы долларов.
А второе предположение – что он, запугивая, готовит переговоры, он пытается втянуть Россию в новую гонку вооружений. Россия – это не Советский Союз, она однозначно не выдержит, и просто развалится.
Это риторика перед избирателями, и заодно и попытаться втянуть Путина в угонку оружия. Понятно. Заодно», – сказал Ширяев.
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