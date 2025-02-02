Трамп пытается втянуть Россию в новую гонку вооружений

Максим Столяров.  
02.02.2025 14:05
  (Мск) , Москва
Просмотров: 330
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США


США пытаются спровоцировать Россию на новую гонку вооружений, рассчитывая, что экономика не выдержат траты на оборонку, как в своё время Советский Союз. Об этом в своем видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США пытаются спровоцировать Россию на новую гонку вооружений, рассчитывая, что экономика не выдержат траты...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Ведущий попросил прокомментировать указ нового президента США Дональда Трампа о создании системы стратегической ракетной обороны Америки.

«Гонка вооружений, она истощила Советский Союз, попытка соперничать еще и в космосе.

Поэтому, у меня есть подозрение, что Трамп, во-первых, запугивает таким указом Путина. Потому что американцам придется потратить несметные деньги вот на такую систему. Несметные, просто триллионы долларов.

А второе предположение – что он, запугивая, готовит переговоры, он пытается втянуть Россию в новую гонку вооружений. Россия – это не Советский Союз, она однозначно не выдержит, и просто развалится.

Это риторика перед избирателями, и заодно и попытаться втянуть Путина в угонку оружия. Понятно. Заодно», – сказал Ширяев.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить