«Железный купол» Трампа рискует стать спуском для термоядерной войны

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Стратегическая противоракетная оборона США – это нереально дорого, однако, если представить, что это получится, то американское руководство окажется перед соблазном нанесения ядерного удара первыми.

Об этом в своем видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ПРО должна постоянно совершенствоваться, это не стабильная ситуация, которую сделал – и на все годы. Из-за этого развитие стратегической современной ПРО становится сверхдорогим. Почему в 72-м году СССР и США заключили договор о ПРО? Это нонсенс – я добровольно отказывают развивать свою ПРО, взаимно. Потому что попытка построить ПРО таких огромных государств по всем границам, всё посчитали, и получилось, что обе страны без штанов останутся. И тогда решили – давайте не делать этого. В 2002 г. США почувствовали, что Россия лежит на боку, ничего сделать не может, они вышли сами из договора, – что, может, новые технологии позволят им создать всё-таки стратегическую ПРО, чтобы парировать удар противника. Если это удастся, ничего хорошего ни для американцев, ни для китайцев, ни для русских в этом не будет. Потому что создание ПРО страны создаёт соблазн для политиков, соблазн первого удара», – сказал Ширяев.

Он добавил, что развитие искусственного интеллекта является самой опасной частью этой ситуации.