«Железный купол» Трампа рискует стать спуском для термоядерной войны
Стратегическая противоракетная оборона США – это нереально дорого, однако, если представить, что это получится, то американское руководство окажется перед соблазном нанесения ядерного удара первыми.
Об этом в своем видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«ПРО должна постоянно совершенствоваться, это не стабильная ситуация, которую сделал – и на все годы. Из-за этого развитие стратегической современной ПРО становится сверхдорогим.
Почему в 72-м году СССР и США заключили договор о ПРО? Это нонсенс – я добровольно отказывают развивать свою ПРО, взаимно. Потому что попытка построить ПРО таких огромных государств по всем границам, всё посчитали, и получилось, что обе страны без штанов останутся. И тогда решили – давайте не делать этого.
В 2002 г. США почувствовали, что Россия лежит на боку, ничего сделать не может, они вышли сами из договора, – что, может, новые технологии позволят им создать всё-таки стратегическую ПРО, чтобы парировать удар противника.
Если это удастся, ничего хорошего ни для американцев, ни для китайцев, ни для русских в этом не будет. Потому что создание ПРО страны создаёт соблазн для политиков, соблазн первого удара», – сказал Ширяев.
Он добавил, что развитие искусственного интеллекта является самой опасной частью этой ситуации.
«Они могут понадеяться, что ИИ в сочетании с современными технологиями ракетно-космической индустрии, которая в США поднялась на невероятную высоту сейчас, позволит создать такую систему. И ИИ в купе с ракетными перехватчиками закроют проблему, и русские, китайские ракетные комплексы будут бессильны. Но проверить всё это можно только во время войны. Российско-украинский конфликт показал в полный рост, на что ни полагайся, только вооружённые действия покажут, кто был прав. А проверять-то надо в условиях термоядерной войны», – тревожился эксперт.
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