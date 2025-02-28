Произошло худшее для Украины. Для России – время наступать

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Оценки публичной перепалки, которую устроил Владимир Зеленский с Дональдом Трампом во время визита в Белый дом, крайне негативны для властей Украины.

«Президент Зеленский не готов к миру… Он проявил неуважение к США в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру», – написал сам Трамп в блоге после встречи с гостем.

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«Дипломатическая катастрофа. Другого способа описать это нет. Из всех возможных результатов сегодняшней встречи с высокими ставками в Белом доме, Владимир Зеленский и Дональд Трамп, кричащие друг на друга… это выходит за рамки наихудшего сценария», – пишет журналист The Telegraph Рональд Олифант.

Политолог Сергей Марков, говоря о причинах публичной перепалки с Трампом, считает вероятным сочетание двух версий:

«1.Психическая неадекватность Зеленского. Политический кризис, 3 года в супер стрессе, наркотики, – в результате Зеленский стал просто психически неадекватен. 2.Психологическая и политическая неадекатность. Три года Зеленский глава чёрного неонацистского террористического режима, а его три года прославляют за это. Три года Зеленский лжёт каждый день, а ему аплодируют. Есть от чего потерять адекватность. Зеленский просто реально стал уверен, что он прав. И на его стороне весь Запад и человечество».

«Лютая выволочка в Овальном кабинете. Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной. А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника. Это полезно. Но мало – надо остановить военную помощь нацистской машине», – так оценивает встречу замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Володя, даже мечтать не могли, что ты такое исполнишь. Спасибо», – иронизирует социолог Денис Селезнев.

Американские СМИ сообщают, что подписание сделки «недра взамен на гарантии безопасности США» провалено. Зеленский досрочно покидает Вашингтон. Также утверждается, что американский Госдеп прекращает поддержку в восстановлении энергосети Украины.

«Кому-то стоит застрелиться», – негодует экс-боевик запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук.

«Возникли риски, которые могут поставить под угрозу само существование Украины: противовоздушная оборона наших городов, оружие для солдат на фронте, финансовая помощь для стабилизации бюджета», – опасается экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов.

«Надо понимать, что любые сценарии дальнейшего вовлечения США в конфликт на Украине — при живом Зеленском — подразумевали реализацию сделки, дающей им украинские активы. Только в таком случае Вашингтон имел веские — прежде всего, денежные — причины не снижать эскалацию конфликта. Если нет сделки — нет и потенциальной прибыли. Нет прибыли — нет и достаточных причин поддерживать Украину на прежнем уровне, особенно после хамства Зеленского в отношении Трампа в Овальном кабинете», – пишет экс-депутат Госдумы Елена Панина.

«Зеленский-собиратель земель Русских. Сколько про это пишу, а все думают, что это шутка. Просто красавчик, будет мочить хохлов дальше и на рубеже правый/левый берег Днепра не остановится. Будет воевать, пока не закончится Украина и хохлы, ибо мерзостно это «государственное образование» перед ликом Господним», – считает военкор Герман Куликовский.

«Это, конечно, провал (epic fail Украины), но снова — надо сосредоточиться и нанести решающий удар. Сейчас не время праздновать, время наступать», – призывает философ Александр Дугин.

А вот обозреватель Егор Холмогоров оценивает произошедшее более сдержанно, допуская игру в доброго (Трамп) и злого (Лондон) полицейских перед Россией.