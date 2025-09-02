Продавцов «Русской угрозы» на Западе скоро сметут – Чадаев
Западным русофобам становится сложнее продавать избирателям фейки о «российский угрозе».
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог и основатель школы БПЛА «Ушкуйник» Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Что позволяет европейским лидерам принимать эти все [антироссийские] решения? Ежедневно транслируемая на всех экранах картинка из украинских степей, где проклятые русские в очередной раз напали на мирный город, кого-то убили, и скоро они придут к вам.
В любой из стран ЕС продавать русскую угрозу без этой картинки будет намного трудней. Уже сейчас начались танцы с бубном – эта Урсула на фоне белорусского забора, в Болгарии приземлилась», – сказал Чадаев.
«Это потому что социологическая динамика показывает, что русская угроза продаётся всё хуже. В Америке она совсем плохо стала продаваться, но видно, что и в Европе эта «коалиция желающих» висит на соплях.
Поэтому в милитаризацию Запада в случае паузы я не верю вообще. Их просто сметут», – добавил он.
