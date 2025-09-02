Продавцов «Русской угрозы» на Западе скоро сметут – Чадаев

Максим Столяров.  
02.09.2025 17:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 245
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Западным русофобам становится сложнее продавать избирателям фейки о «российский угрозе».

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог и основатель школы БПЛА «Ушкуйник» Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западным русофобам становится сложнее продавать избирателям фейки о «российский угрозе». Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Что позволяет европейским лидерам принимать эти все [антироссийские] решения? Ежедневно транслируемая на всех экранах картинка из украинских степей, где проклятые русские в очередной раз напали на мирный город, кого-то убили, и скоро они придут к вам.

В любой из стран ЕС продавать русскую угрозу без этой картинки будет намного трудней. Уже сейчас начались танцы с бубном – эта Урсула на фоне белорусского забора, в Болгарии приземлилась», – сказал Чадаев.

«Это потому что социологическая динамика показывает, что русская угроза продаётся всё хуже. В Америке она совсем плохо стала продаваться, но видно, что и в Европе эта «коалиция желающих» висит на соплях.

Поэтому в милитаризацию Запада в случае паузы я не верю вообще. Их просто сметут», – добавил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить