Западным русофобам становится сложнее продавать избирателям фейки о «российский угрозе».

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог и основатель школы БПЛА «Ушкуйник» Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что позволяет европейским лидерам принимать эти все [антироссийские] решения? Ежедневно транслируемая на всех экранах картинка из украинских степей, где проклятые русские в очередной раз напали на мирный город, кого-то убили, и скоро они придут к вам.

В любой из стран ЕС продавать русскую угрозу без этой картинки будет намного трудней. Уже сейчас начались танцы с бубном – эта Урсула на фоне белорусского забора, в Болгарии приземлилась», – сказал Чадаев.