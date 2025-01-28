Посол Израиля в Киеве: Передача Украине захваченного у «Хезболлы» оружия – это испорченный телефон

Вадим Москаленко.  
28.01.2025 23:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, Украина


Информация о передаче Израилем Украине захваченного в Ливии и Сирии вооружения российского производства – это не более чем законодательная инициатива, которая не получила продолжения,

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Информация о передаче Израилем Украине захваченного в Ливии и Сирии вооружения российского производства –...

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Ведущая напомнила, что на днях украинский посол Евгений Корнейчук встретился с замглавы МИД Израиля Шарен Хаскель и поблагодарил за инициативу передать Украине захваченное российское оружие.

«Я вас разочарую, речь не идёт об инициативе Израиля, это испорченный телефон. Кто-то чего-то не допонял. Хаскель, когда была ещё депутатом парламента, выступила с частной законодательной инициативой, по которой Израиль бы передал захваченное оружие российского производства Украине. Эта инициатива не продвинулась в Кнессете.

А с тех пор, как она стала замминистра иностранных дел, она уже не может в качестве члена правительства подавать частные законодательные инициативы, поэтому на этом можно поставить точку.

Эти вопросы целиком в ведении армии и Минобороны, никакого такого решения Минобороны не принимало. Это не более чем частный законопроект, у которого никакого продолжения не было», – ответил Бродский.

Разочарованная пропагандистка уточнила, насколько «окончательно» не будет продолжения этой инициативы.

«Не могу сказать, будет или нет, но на данном этапе ситуация такова, как я её описал», – подчеркнул посол.

Ранее израильский источник сообщал, что несколько самолетов ВВС США совершали перелеты из Германии в Израиль и далее в польский Жешув, который считается главным хабом для западной военной помощи Украине.

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