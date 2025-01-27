Израиль начал переправку Украине самолетами оружия, захваченного у «Хезболлы» – СМИ

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Израильский поект OSINTdefender, занимающийся анализом военных конфликтов в Европе и других регионах мира сообщает, что несколько самолетов ВВС США совершили перелеты из Германии в Израиль и далее в польский город Жешув, который считается главным хабом для западной военной помощи Украине.

Израиль, судя по этой информации, приступил к поставкам Украине оружия, захваченного ЦАХАЛом во время боевых действий на Ближнем Востоке у Хезболлы и других исламистских группировок.

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По его данным, на этой неделе несколько военно-транспортных самолетов Boeing C-17 ВВС США вылетели с авиабазы ​​Рамштайн в Германии на авиабазу Хацерим на юге Израиля, после чего отправились в город Жешув на юго-востоке Польши. Этот населенный пункт является ключевым логистическим центром военной помощи, предоставляемым Украине США и странами НАТО.

Что именно перевозили самолеты, неизвестно. Официального подтверждения информации пока нет. Ранее сообщалось, что Израиль рассматривает возможность передачи ВСУ оружия российского производства, захваченного в Ливане и Сирии.

Утверждается, что среди возможных поставок – танки, противотанковые управляемые ракеты и боеприпасы.

Утверждается, что с самого начала операции в Ливане израильские войска захватили крупные склады «Хезболлы», заполненные оружием, в том числе якобы российского производства.

Среди образцов называют ракеты 9М131ФМ (термобарическая) и 9М131М противотанкового ракетного комплекса «Метис-М». Кроме того, цпоминаются переносной зенитный ракетный комплекс 9К32М «Стрела-2» и реактивные гранатометы РПГ-29 «Вампир» и РПГ-27 «Таволга».

Также в руки израильтан якобы попали трофейные ракеты для противотанковых ракетных комплексов 9К135 «Корнет», иранские «Алмасы», гранатометы пехотные РПГ-7, гранаты, а также большое количество стрелкового оружия и боеприпасов.

В общей сложности из Ливана в Израиль было вывезено более 85 тысяч единиц различного оружия, боеприпасов и снаряжения, в том числе около 6840 единиц пусковых установок ПТУР, реактивных гранатометов и гранатометов.